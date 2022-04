Første seier kom for 50 år siden, men vi er fremdeles ikke i mål

Weronika Margol Inkluderingsleder, AUF i Akershus

21. apr. 2022 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, heiser regnbueflagget foran Eidsvollsbygningen 21. april.

Særlig to kamper blir viktige fremover.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

21. april var det 50 år siden paragraf 213 ble fjernet fra straffeloven. Loven forbød menn å ha seksuell omgang med andre menn.

I dag har vi heldigvis kommet lenger, men vi er likevel ikke i mål. Menn som har seksuell omgang med andre menn, får fremdeles ikke være blodgivere med mindre det har gått 12 måneder siden forrige seksuelle kontakt.

Dette skyldes at de er i risikogruppen for hiv. Sykdommen begynte i det homofile miljøet, men nå vet vi at alle kan få alle kjønnssykdommer, uavhengig av hvem de ligger med. I tillegg blir blodet som kommer til blodbanken, analysert for flere infeksjoner, også hiv.

Tredje juridisk kjønn

Blodbanken har kontinuerlig for lite blod på lager. Dermed hadde det hatt betydning om vi også lot disse mennene gi blod.

At de ikke har mulighet til det, vil jeg kalle for diskriminering satt i system.

En annen kamp vi er nødt til å ta, er en kamp jeg må berømme likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) for. Nemlig å få på plass et tredje juridisk kjønn, slik som Nepal, Danmark, USA og Australia alt har.

Der kan man krysse av for om man er kvinne, mann eller x i juridiske dokumenter. En slik endring har ingenting å si for oss andre, men har stor betydning for dem det gjelder.

Hva nå?

Det er lett å tenke at det er politikerne som har ansvaret for å drive homokampen videre. Men makten ligger i bunn og grunn hos vanlige folk. Måten vi kan drive kampen videre på, er ved å stå opp for LHBTI+-personer.

Du som er skoleelev, kan gjøre dette ved å si ifra til kompisen din om at det ikke er kult at han kaller en annen for «jævla homo» bare fordi han tapte fotballturneringen.

Du som overhører kolleger baksnakke en annen fordi han bruker sminke, kan prøve å utfordre dem på hvorfor de mener dette er rart.

Og du som er skeiv og befinner deg i det såkalte skapet, skal vite at vi er mange som tar deg imot med åpne armer akkurat slik du er.

God 50-årsmarkering og god Pride når den tid kommer!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!