Bilderedigering fremmer et uekte og retusjert samfunn

Ada Låhne 19 år

Retusjeringen tar utseendefokuset til et nytt nivå, skriver Ada Låhne (19).

Synderen er ikke nødvendigvis influenseren med 100.000 følgere. Ansvaret ligger hos alle som ikke bryr seg.

Redigering av bilder på sosiale medier er normalisert. Fra jeg var 15, var redigering av thigh gaps og smalere midje en organisert aktivitet. «Alle» gjorde det, ingen snakket om hvor problematisk det kan være.

Bilderedigering fremmer et uekte og retusjert samfunn. Vi vet veldig godt at den digitale verdenen ikke speiler virkeligheten. Og de fleste har fått med seg noen av de store redigeringsskandalene. Likevel fylles feeden daglig av «fake» kropper.

Ærlig versjon

Alt fokuset er rettet mot hvordan du fremstår, og retusjeringen tar utseendefokuset til et nytt nivå. Det er greit å ville vise den beste siden av seg selv, men bare om det fortsatt er en ærlig versjon.

De redigerte versjonene underbygger en grunnleggende usikkerhet hos mennesker. Når selvbildet kun baseres på utseendet, fjerner det fokuset fra en indre utvikling. Du blir på mange måter den verste versjonen av deg selv.

Konseptet «å ta vare på seg selv» er blitt et Instagram-filter med blendende hvite tenner.

Ada Låhne (19).

Gode forbilder?

Unge jenter vokser opp med forbilder som normaliserer et ønske om å være noen andre enn seg selv. Jeg mener at å tørre å være seg selv er nøkkelen til et godt selvbilde. Men det er lettere sagt enn gjort.

Det er så viktig med forbilder som viser et ærlig og sunt forhold til kropp. 13 år gamle meg hadde ikke kapasitet til å forstå at nestekjærlighet var viktigere enn glatt hud og tynnere lår.

I en undersøkelse gjort av Syno på vegne av Dove sier én tredjedel av 10–13-åringer at de ikke kan være seg selv på sosiale medier. I tillegg avdekker undersøkelsen at over halvparten av 14–17 år gamle jenter redigerer huden hver gang de legger ut bilder.

Det er urovekkende at så mange har et behov for å endre seg selv på sosiale medier. Sunnhet handler om mer enn utseende, kosthold og bevegelse. Å være sunn bør like fullt handle om å ha sunne tanker, sunne meninger og sunne holdninger.

Tenk deg om

Å overfokusere på utseendet sluker tid, energi og tanker. Det er energi og et overskudd jeg ønsker å rette mot andre mennesker. Et sunt hode gir en sunn kropp.

Ordet forbilde er et misforstått begrep. Et forbilde er ifølge Det Norske Akademis ordbok «noe fullkomment eller beundringsverdig som tjener som mønster, modell e.l.». Det vil si at du som privatperson også er et forbilde. I likhet med store influensere påvirker du også menneskene rundt deg.

Unge jenter ser forbilder i rollemodeller rundt seg, som storesøster eller jentene på trinnet over. Redigering av bilder fører derfor til at yngre jenter underbevisst vokser opp med en lavere terskel for dårlig selvbilde.

Synderen er ikke nødvendigvis influenseren med 100.000 følgere. Ansvaret ligger hos alle som ikke bryr seg. Jeg har en oppfordring til deg som velger å redigere bildene dine: Tenk før du poster!

