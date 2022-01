Jeg vil ikke være bakfull på livets viktigste prøve

Thea Mortensen (18) Arbeidsutvalgsmedlem, Akershus Unge Høyre

36 minutter siden

Det er bedre med en russetid i lykkerus enn eksamen i bakrus, mener Thea Mortensen (18).

La meg stresse over solkrem i stedet for karakterer. Flytt russetiden til etter eksamen!

Russetiden, livets høydepunkt etter 13 år med slit, stress og tårer.

Endelig er man ferdig. For mange har det vært de tøffeste årene i livet. For andre har det vært grei skuring. Uansett om skolen har vært lett eller vanskelig, har man sett frem til akkurat denne tiden.

Endelig er det tid for å feire!

Men tidspunktet er dårlig

De siste ukene har en rekke russepresidenter landet over gått ut i pressen og sagt at de ønsker å flytte russetiden til etter eksamen.

NRK skrev 11. januar at russetiden vanligvis starter i slutten av april og varer frem til 17. mai. Men de siste to årene er feiringen blitt utsatt flere steder på grunn av pandemien, noe mange russ syntes var bra. For da er man ferdig med eksamen før feiringen starter.

Som russ og aktiv i Unge Høyre, sier jeg meg helt enig.

Jeg vil heller stresse over solkrem enn karakterene jeg får på eksamen, skriver Thea Mortensen (18).

Slik russetiden er plassert i dag, legger man opp til at man skal feire før man i det hele tatt er ferdig med den tøffeste perioden man skal gjennom som elev.

Tradisjoner kan endres

Jeg vil ikke kaste bort kvelden før livets viktigste prøve fordi jeg er redd for å gå glipp av en bra kveld med vennene mine.

Kvelden før eksamen bør brukes til å lese. Den bør ikke gå med til å ha skyldfølelse eller skamme seg over hva enn man ønsker å prioritere, enten det er fest eller nynorsk diktanalyse.

Er det én ting vi kan ta med oss fra de pandemipregede årene, bortsett fra angst, stress og dugnadsånd, er det at tradisjoner kan endres og flyttes på. Det så vi i fjor.

Selv om eksamen da ble avlyst, så vi at russetid i juni fungerte bra. I stedet for å stresse over karakterene sine, kunne russen heller stresse over helt andre ting – som vårklær, sommerjobber og faren for å bli solbrent.

Flytt eksamen til før russetiden

Ved å flytte eksamen kan også vi som kommer etter, stresse over det samme. Det er bedre med en russetid i lykkerus enn eksamen i bakrus!

Jeg er veldig dårlig til å huske å ta på solkrem. Men jeg vil heller stresse over solkrem enn karakterene jeg får på eksamen. Den ene ekstra ølen jeg drakk kvelden før, bør ikke avgjøre om jeg oppnår drømmen min eller ikke.

Jeg vil feire, men vil også gjøre det bra på skolen. Eksamen bør flyttes til før russetiden, slik at vi kan feire slutten på 13 års skolegang – slik vi selv ønsker.

