Ett ord ble endret i journalen min. Det var nok til å gjøre meg sykere.

Anonym (16)

Nå nettopp

Da jeg ble definert som normalvektig, føltes det som om verdenen min kollapset, forteller 16-åring.

Anoreksi er ikke en vektsykdom. Men dagens vektkrav kan hindre mange i å bli friske.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære politikere, kjære barne- og ungdomspsykiatri (Bup), kjære Distriktspsykiatrisk senter (DPS), kjære dere som jobber med spiseforstyrrelser: Hør på meg nå, for dette vil redde liv.

Anoreksi er ikke en vektsykdom, det er en psykisk sykdom. Det er på tide å fjerne vektkravet for diagnosen, for dette kravet kan helle bensin på bålet for mange.

Hver dag siden begynnelsen av tenårene har hverdagen min vært preget av et sykelig fokus på vekt, mat, trening og kropp. Uansett hvor jævlig det har vært, har jeg tviholdt på anoreksien.

Det skulle drøye to år før jeg begynte i behandling.

Den største redselen

Først da jeg ble så syk at jeg ikke klarte å spise på lang tid, ble jeg oppdaget. Jeg husker redselen da jeg skulle inn i behandling. Redselen for mat, vekt, behandlingen og ikke minst: Ville de tro meg?

Redselen for at systemet kom til å svikte meg det øyeblikket jeg ble normalvektig, var nesten større enn alt det andre.

Jeg turte ikke å la anoreksien gå eller vektøkningen komme. Jeg var redd for å miste Bup og å måtte stå i alle følelsene selv.

I dag er et av kravene for å få diagnosen anoreksi at kroppsvekten må være under 15 prosent av forventet vekt, eller at man har en kroppsmasseindeks under 17,5.

Ny diagnose

En dag da jeg åpnet pasientjournalen min, føltes det som om verdenen min kollapset. Diagnosen som tidligere hadde vært alvorlig anoreksi, var nå «atypisk anoreksi».

Ikke fordi symptomene mine hadde forandret seg, men fordi jeg nå var blitt normalvektig. Mange tenker nok at dette ikke høres så ille ut. Bup trodde jo fortsatt på meg.

Men denne «lille» detaljen var nok til å gi spiseforstyrrelsen min den lille ekstra plassen den trengte for å ta over livet mitt enda en gang.

Fakta Anoreksi og atypisk anoreksi For å kunne stille en sikker anoreksi-diagnose lister Helsedirektoratet opp fem kriterier. Blant annet heter det: «Kroppsvekten holdes minst 15 % under forventet vekt (enten ved vekttap eller ved manglende vektøkning), eller Quetelets kroppmasseindex er 17,5 eller mindre.» Kategorien atypisk anoreksi «skal brukes for individer som mangler ett eller flere av de mest sentrale kjennetegnene ved anoreksi som amenorrè, eller betydelig vekttap, men som på en annen måte har et ganske typisk klinisk bilde». Kilde: Definisjon og diagnostiske kriterier, Helsedirektoratet Vis mer

Vektøkning er ofte en stor del i behandlingen av anoreksi. Likevel er det diagnostiske krav som gjør at mange anorektikere kan bli enda reddere for vektøkning.

Dette er så ubeskrivelig skadelig, for det kan dra mennesker som kunne ha blitt friske, lenger inn i sykdommen.

Gjør noe med det

La meg si det en gang til: Anoreksi er ikke en vektsykdom. Hvor syk man er, måles ikke i kilo. Det er en psykisk lidelse. Vektkravet forsterker dagens stereotypier, både i samfunnet og i behandlingsapparatet.

Så vær så snill, dere som kan gjøre noe med det: Fjern vektkravet for anoreksi. Eller i det minste: Snakk om at problemet eksisterer. Å ha diagnosekrav som kan gjøre mennesker enda sykere, er rett og slett uakseptabelt.

Gjør det for 15 år gamle meg som ble dratt lenger inn i anoreksien av det.

Gjør det for dem som tror de ikke er syke nok på grunn av tallet på vekten.

Gjør det for alle som er redde for å bli avvist av behandlingssystemet.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

13–21 år? Vil du også si din mening i Aftenposten? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.