Oppdeling av Viken vil ramme kollektivtilbudet

Tobias Waage Bremnes (18) Leder, Asker og Bærum Unge Venstre

Nå nettopp

Som ungdom, elev og aktiv del av næringslivet blir jeg svært skuffet dersom en oppdeling av Viken finner sted, skriver Tobias Waage Bremnes (18), leder i Asker og Bærum Unge Venstre.

God kollektivtransport er en nødvendighet for de aller fleste.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fylkesråd for samferdsel i Viken Olav Skinnes (Sp) anbefaler en oppdeling av Viken fylkeskommune. Det er fullstendig uansvarlig å skulle bruke nærmere en halv milliard kroner på en oppdeling, mener jeg. For vi står samtidig overfor store finansieringsproblemer og en kollektivkrise som vil ramme mange.

Kollektivselskapene i Viken har som følge av nasjonale tiltak og anbefalinger, fått redusert inntekt, og forventer ikke normert inntekt før 2024. Bare Ruter krever 900 millioner kroner ekstra i 2022 for å unngå kutt i rutetilbudet.

Tobias Waage Bremnes (18), leder i Asker og Bærum Unge Venstre.

Vil ramme mange

Jeg, som mange andre, er avhengig av god kollektivtransport for å kunne komme på skolen, reise til jobb eller for å dra nytte av kulturtilbud. God kollektivtransport er en nødvendighet for de aller fleste. Dersom Ruter blir nødt til å ty til reduserte avganger og rutekutt, så vil dette ramme elever, pendlere og distriktene hardest.

Opprettholdelsen av et godt kollektivtilbud er kun én av tingene pengene spart på en oppdeling av Viken kunne gått til. En halv milliard kroner er nok til å gjøre utstyrsfaglige midler gratis og styrke skolehelsetjenesten.

Feil prioritering

Jeg mener det er svært problematisk at så store summer skal gå til en splittelse heller enn å løse reelle problemer og forbedre utdanningsinstitusjonene våre.

Som ungdom, elev og aktiv del av næringslivet blir jeg svært skuffet dersom en oppdeling av Viken finner sted. Konsekvensene er tydelige, og det er åpenbart at vi har svært lite å tjene på ved en slik beslutning.

