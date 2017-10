Oktober! Ja, nå er oktober her, den andre høstmåneden. Trærne har allerede begynt å bli oransje, og bladene faller ned på bakken.

Det er ennå to måneder til desember og omtrent tre måneder til julaften. Det er egentlig ganske lenge til.

Men allerede nå begynner butikkene å komme ut med juleartikler som julemarsipan, julebrus og nissepynt. Hvorfor?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Greit nok at butikkene får julevarene på lageret allerede i oktober, men de behøver ikke å sette dem ut i hyllene med en gang. Når desember kommer, har det allerede vært jul i butikkene i flere måneder. Jeg synes at det dreper litt av gleden over at det endelig er jul i desember, og det føles ikke like spesielt.

Julemarsipanen og pepperkakene smaker vel ikke like godt i desember om man allerede har spist det siden oktober. Man kan jo selvfølgelig la være å kjøpe det før desember, men man kan jo bli så innmari fristet når det bugner av det i butikkhyllene, og da kan det være vanskelig å la være.

Jeg tror at folk ville satt mer pris på julen om vi ikke hadde druknet i juleartikler mange måneder i forveien.

Så til alle butikkjeder og butikkeiere der ute, vær så snill ikke å sette ut julepynt, pepperkaker, fattigmenn og alle de andre julevarene i butikkhyllene allerede i slutten av september eller starten av oktober.

Vent i det minste til slutten av november, men aller helst til etter første søndagen i advent eller til 1. desember. Jeg elsker julen og alt som hører med, men det er nok med jul kun én gang i året, og det er nok at det kun er jul i desember.

