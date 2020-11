Black week er en miljøkatastrofe

Martin Hollender (17) Akershus Grønn Ungdom

På fredag gikk Black Friday av stabelen etter en hel uke med tilbud. For noen er dette en dag med bismak. Foto: Lise Åserud / NTB

Dette vil få dramatiske konsekvenser.

Si ;D-innlegg

Butikkene har den siste uken hatt en enorm omsetningsøkning på grunn av kjøpefesten Black week. Hverken bekymringer om korona eller klima stoppet oss fra å dra kortet. Fredag 27. november kulminerte salget, og utslippene, med årets Black Friday.

Smittevernet begrenset den fysiske handelen i år, men butikkene tilpasset seg situasjonen. Mye av handelen ble flyttet over på nett, samtidig som tilbudene ble spredt utover uken.

Noen hadde til og med «tjuvstartet» Black week forrige helg. Men hensynet til smittevern var neppe den eneste grunnen til at salget ble utvidet. Mange tjente gode penger.

Overforbruket ødelegger

Det er bra at butikkene tilpasser seg koronakrisen, men butikkene må også tilpasse seg klimakrisen! Det hjalp ikke klimaet å spre kjøpefesten utover en uke.

Black week økte forbruket vårt drastisk, og overforbruket vårt ødelegger vår felles klode. Butikkene oppfordret til klimafiendtlige nykjøp. Og det vil de fortsette med, så lenge de kan fortsette å tjene penger.

Derfor trenger vi ny grønn politikk. Vi i Grønn Ungdom vil redusere Norges forbruk til et økonomisk og sosialt bærekraftig nivå innen 2030.

Vi må stille strengere krav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge. Det skal bli billig og enkelt å kjøpe brukt, og merverdiavgiften bør fjernes på reparasjon og gjenbruk.

Martin Hollender (17) er medlem i Akershus Grønn Ungdom. Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk er forfatterens egne. Foto: Privat

Dessuten bør gjenstander fra bedrifter, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner gjenbrukes og få et nytt liv. Det kan for eksempel skje på verksteder, utstyrssentraler, loppemarkeder og bruktbutikker.

Sirkulærøkonomien skal ikke være forbeholdt idealister, men komme allmennheten til gode.

Black Friday eskalerer situasjonen

Nordmenns miljøengasjement, og særlig de unges, er stort. En undersøkelse fra Norad viser at fire av fem nordmenn er villige til å endre vanene sine for å leve mer miljøvennlig. Det lover godt.

Dessverre er det noen skjær i sjøen. Black Friday er blant annet godt tilrettelagt for impulskjøp. Butikkene tjente mye på at noen kunder kjøpte katten i sekken. Butikker tjener naturligvis penger på å selge, ikke nødvendigvis på at kundene gjør fornuftige kjøp. For å forbedre vanlige personers rettigheter vil vi styrke reklamasjonsretten i forbrukerkjøpsloven. Villedende markedsføring må slås hardere ned på.

Vi kan ikke øke forbruket i det uendelige uten at det får dramatiske konsekvenser for både mennesker og miljø. Min generasjons levekår blir dramatisk forverret når forbruket er like høyt som i dag. Black week eskalerer situasjonen.

Naturen og klimaet kan ikke prises i kroner og øre. Skadene klimaendringer gjør, kan likevel måles i antall kroner og døde. Vi kan fortsatt motvirke de verste ødeleggelsene, men det krever politisk handlekraft og vilje.

