Når kommer barna fra Moria?

Malin Østby (15) Klima- og miljøutvalget i Trøndelag AUF

25 minutter siden

«50 er ikke nok» står det på plakatene. Her demonstranter samlet på Eidsvoll plass utenfor Stortinget for å vise sin støtte til flyktningene i Moria-leiren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det virker som ingen verdens ting er skjedd.

Først er du i leiren. Du er ikke helt trygg og vet ikke hva fremtiden vil bringe. Så kommer det en global pandemi som tar livet av flere mennesker over hele verden. Frykten blir bare større og større.

Da skjer det. En brann starter i leiren midt på mørkeste natten. Hvor skal du gå? Hvem kan du stole på? Hvor er hjelpen?

Merkelig valg

Selv om tusenvis av mennesker skrev under på at Norge bør hjelpe Moria-barna, velger Høyre-regjeringen å stemme nei til å ta inn flere barn. Dette går for langt. De lover å ta inn 50. Ja, du leste riktig. 50 barn fra Moria. De har derimot stilt krav om at åtte eller flere land skal ta inn barn først.

Dette er en avtale som går på at hvis de gjør det, så gjør jeg det. Men hvor er det blitt av disse barna? De er i hvert fall ikke i Norge. Flere enn åtte land har tatt inn flere hundre barn.

Malin Østby (15), klima-og miljøutvalget i Trøndelag AUF. Foto: Privats

Kanskje du ikke har lagt merke til det, men Norge er et av verdens rikeste land. Da er det merkelig at vi kun velger å sikre 50 barn en trygg fremtid. I Tyskland tok de imot 1500. Det er 30 ganger mer enn hva regjeringen sier de skal ta inn.

Ingen verdens ting

Jeg skal helt ærlig si at hvis lille Røros hadde villet, hadde vi klart å ta inn 50. Det er åpenbart ikke plass og penger som sperrer veien for Moria-barna. Hva er det da?

Kjendiser fra hele Norge skrev og la ut bilde for å vise klart og tydelig at barna fra Moria må evakueres nå. Et stort engasjement spredte seg over hele Norge. 86.000 underskrifter for å ta inn flere barn.

Men hva skjer? Ingen verdens ting.

Det var nesten som om man trengte en brann for å åpne øynene. En brann som brant ned hjemmene deres, og som etterlot leiren ødelagt av flammer. Jeg skjønner godt at vi er i en pandemi, og at dere har en del og styre med, men det har resten av verden også.

Feil prioritering

Det virker som om dere heller vil satse på karakterbasert opptakk enn å redde barna fra Moria. Skjønner ikke regjeringen at de er med å gjøre det verre? Hvordan hadde du følt deg hvis du var hjemløs og du fikk høre at de som har mest ressurser, velger å ikke hjelpe deg.

Vi i AUF ser hvor viktig det er for barna å komme inn til et land som vil hjelpe. Vi ser at de trenger hjelp. Vi ser at vi har kapasitet til å ta inn flere. Dette er noen av de sakene som gjør meg sikker på at jeg er i riktig parti.

Men jeg spør én siste gang: Når kommer barna fra Moria?

