Hvem er gode forbilder?

Jeg hører stadig vekk: «Han er ikke et forbilde lenger.» «Hun er et farlig forbilde.» Det beste er om vi dropper alle offentlige forbilder.

Med en gang man blir en offentlig person, som Petter Northug (bildet) eller Sophie Elise (bildet), er det helt ok å omtale dem som gode eller dårlige forbilder. Hvorfor er det sånn? spør Helene Wilberg (19). NTB

Helene Wilberg (19)

Nesten hver dag kommer man over ordet forbilde. Enten om du leser i avisen, på sosiale medier eller hører på podkaster. Det er umulig å unngå ordet.

Daglig er det folk som uttaler seg om hvem som er gode forbilder. Samtidig mener andre at noen ikke lenger er forbilder. Fellestrekket her er at alle som omtales, tilhører samme gruppe: «Kjendis-Norge».

Med en gang man blir en offentlig person, som Petter Northug eller Sophie Elise, er det helt ok å omtale dem som gode eller dårlige forbilder. Hvorfor er det sånn?

Ingen er perfekte

Vi er alle mennesker. Det faktumet er, for veldig mange, ganske fjernt. Det virker hvert fall sånn, når folk helt fritt snakker om hvem som er gode forbilder og ikke.

Det er menneskelig å feile, og det er normalt at livet går opp og ned. Det er tider med motstand, og det er tider med medgang. Det tror jeg de fleste mennesker er enige i.

Det er likevel rart at mennesker ikke innser at også offentlige personer er folk. Mennesker handler av en grunn. Bak hver handling finnes en forklaring. Denne forklaringen er det mange som ignorerer når de uttaler seg om andre.

Helene Wilberg (19). Privat

Hold det for deg selv

At noen ønsker å forandre på seg, har en forklaring. At noen sliter med å vite hva man skal gjøre med livet, har også en forklaring. Derfor er det uansvarlig å uttale seg til hele landet om hva man mener om andre enkeltpersoner.

Ulike egenskaper, talenter og ambisjoner resulterer i ulike forbilder for hver av oss. Derfor er det helt irrelevant hva du tenker om en blogger. Det er også helt irrelevant hva du tenker om at en offentlig person til tider sliter.

Vi har ikke de samme forbildene. Dessuten er det ikke nødvendigvis slik at et forbilde behøver å være en offentlig person.

Dersom man viser bedre forståelse for medmennesker, lar man være å uttale seg om andre, også offentlige personer.

Vi følger med

Det er selvsagt viktig å reflektere over konsekvenser av valgene sine. Det gjelder uansett om du har mange følgere på sosiale medier, eller om du er 70 år.

Samme om du er influenser, idrettsutøver eller mor vil det være noen som følger med på livsstilen og valgene du tar. Noen vil nok også sammenligne seg med deg. Offentlig person eller ei. Derfor bør du tenke deg om neste gang du uttaler deg om andre.

Du er ikke et godt forbilde når du selv kritiserer andre. Vi er alle bare mennesker.

