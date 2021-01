Barn og unge må komme først

Mens fritidsaktiviteter blir avlyst, prioriterer regjeringen å holde Vinmonopolet åpent. Hvordan kan vi rettferdiggjøre dette overfor de utsatte barna?

Bildet viser køen utenfor Vinmonopolet på Bekkestua lørdag. Tidligere på dagen stengte regjeringen ned vinmonopolene i Oslo og ni andre kommuner. Foto: Jil Yngland/ NTB

Ingvild Halderaker (18) Fylkesleder, Oslo KrFU og nestleder i UngOrg

Lørdag formiddag ble Vinmonopolene i Oslo og ni andre kommuner stengt. Men mandag morgen åpnet de igjen.

I én dag klarte regjeringen og holde på forbudet før de ga etter for presset. Voksne skal få lov til å gjøre som de vil, men ikke barna. Det blir så feil.

2020 var krevende, og januar 2021 er den mest januarete januaren på lenge. Hverdagen er blitt snudd helt på hodet. Barn og unge må være mye mer hjemme, og for mange er dette vanskelig.

Sier ikke ifra

Det er flott at det jobbes for at kommunene skal klare å ta vare på barn i sårbare grupper, men har regjeringen glemt at det finnes barn og unge som ikke tør å si ifra om at de har det vondt? For fakta er at barnevernet har fått færre henvendelser under koronapandemien. Jeg frykter konsekvensene av en ny lockdown i utgangspunktet, men særlig når regjeringen velger å la Vinmonopolet holde åpent.

Ingvild Halderaker (18). Foto: Privat

Vi vet at koronaviruset ikke tar hensyn, derfor er regjeringen nødt til å ta ansvar. Nesten 1 av 10 barn i Norge opplever at foreldrene drikker for mye alkohol. Dette er barn som trenger beskyttelse. Vi kjenner ikke alles historie, og vi kan ikke alltid vite hvem som sliter med alkoholisme. Likevel mener jeg at hensynet til barn og unge komme først når det skal legges frem nye tiltak.

Se helheten

I ti kommuner ble dessuten alle fritidsaktiviteter avlyst fra og med lørdag. Tankene mine går til alle de barna som ikke har det bra hjemme. Til Ola på syv år som trenger en fritidsaktivitet å gå til for å slippe å se mamma ta et glass for mye.

Fritidsaktiviteter betyr mye for mange, det gir dem håp og glede. Dette trenger barn og unge nå. De trenger å møte andre og å engasjere seg i ulike aktiviteter på ulike arenaer.

Regjeringen og Folkehelseinstituttet argumenter med at Vinmonopolet må holdes åpent blant annet av smittevernhensyn, da mange reiser til nabokommunen for å kjøpe likevel. Det er viktig med smittevernhensyn, men det er også viktig å se på helheten.

Sitte på rommet og vente

På grunn av de nye tiltakene er det mange barn som må bli mer hjemme, og da er det unødvendig med stor tilgang på alkohol. Man har ikke stengt alkoholsalget på matbutikken, så alkoholen er fortsatt tilgjengelig, bare ikke i like stor grad. Vi bør klare oss en uke uten vinmonopolet, når mange barn og unge har måttet klare seg uten fritidsaktiviteter i flere måneder det siste året.

Hvordan kan vi rettferdiggjøre for de utsatte barna at vi prioriterer å holde Vinmonopolet åpent istedenfor fritidstilbudene deres?

Her må vi tenke på signalene vi sender ut. For barn kan det virke som at voksne får gjøre hva de vil, mens de selv må sitte på rommet sitt og vente.

