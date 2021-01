Skal vi redde klimaet, må vi snakke om løsninger og ikke personer

Andrine Hanssen-Seppola (17) 4. Kandidat til Stortinget for Troms Senterparti og sentralstyremedlem i Senterungdommen.

Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk, mens Venstre ønsker å verne alt og la landet gro igjen, skriver innsenderen. På bildet er Senterparti-lederen Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvorfor har Unge Venstre behov for å komme med karakteristikker av andre, dersom deres politikk er den beste?

Si ;D-innlegg

Hanna Lein Mathisen fra Unge Venstre skriver om klimaangst i sitt Si ;D-innlegg 18. januar. Et av marerittene hennes er et scenario der Senterpari-leder Trygve Slagsvold Vedum er statsminister. Hvorfor har Unge Venstre et behov for å komme med karakteristikker om andre, dersom deres politikk er den beste?

Senterpartiet og Venstre er vidt forskjellige når det kommer til mye, også i klima- og miljøpolitikken. Senterpartiet ønsker en realistisk og gjennomførbar klima- og miljøpolitikk. Partier som Venstre derimot, satser tungt på symbolpolitikk.

Norsk kjøtt og avokado

Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk, mens Venstre ønsker å verne alt og la landet gro igjen. Vi ønsker å spise norsk kjøtt og kortreiste råvarer, mens Venstre ønsker å importere linser og avokado fra andre siden av kloden.

Norge er så mye mer enn boblen innenfor ring 3. Skal vi kutte utslipp og samtidig tilrettelegge for grønn vekst, må vi ha en klima- og miljøpolitikk som inkluderer hele landet og er rettferdig for alle nordmenn. Derfor er en av Senterungdommens løsninger å investere 100 milliarder kroner i et investeringsfond. Dette skal være startskuddet for det grønne skiftet.

«Ulv, ulv»

Senterpartiet mener en god klima- og miljøpolitikk er effektiv, praktisk og gjennomførbar. Tiden hvor det nytter å rope «Ulv, ulv», er forbi.

Ulven er her nå, og den må skytes før det er for sent.

Stortingsvalget i år er det viktigste valget på mange, mange år. Et regjeringsskifte er avgjørende for utviklingen av landet vårt, for Norge tåler ikke fire år til med Venstre og høyresiden i posisjon.

Skal vi ha en rettferdig og realistisk klimapolitikk for hele landet, trenger vi en regjering som lytter til folket og kommer med gjennomførbare løsninger, ikke symbolpolitikk og karakteristikker.

