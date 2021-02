Enten dør du for kulturen din, eller så dør du skamløs

Arina Aamir (15) leder, mangfold- og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet

Som en norsk jente med minoritetsbakgrunn er det viktig for meg å bli stemmen til de som ikke får ropt ut om hjelp selv, skriver Arina Aamir (15). Foto: Morten Uglum

Nå som det er en ny lockdown i Oslo-regionen, vet jeg at mange sårbare unge vil bli utsatt for sterk negativ sosial kontroll.

I en av låtene sine sier Karpe: «Dø for venna dine, eller dø venneløs». For mange med minoritetsbakgrunn er dette en realitet. Enten dør du for kulturen din, eller så dør du skamløs.

Det er over 50 år siden de første innvandrerne fra ikke-vestlige land begynte å komme til Norge. Likevel ser vi dessverre, mange tiår senere, at det fortsatt er nødvendig med nok en handlingsplan mot negativ sosial kontroll.

Dette jobber regjeringen med akkurat nå, og jeg har fått være med på å gi innspill og ideer.

Er det jeg bruker her greit?

Nå som det er en ny lockdown i Oslo-regionen, vet jeg at det er mange sårbare unge der ute. De vil bli utsatt for negativ sosial kontroll, og det vil gå utover deres psykiske og fysiske helse. Det er på tide at vi tar dette alvorlig og gjør noe med det!

Min bakgrunn er fra en kultur hvor det finnes en ukultur med tvang og kontroll. Jeg har vært blant de heldige som aldri har følt på dette presset fra min familie. Men forventningene fra minoritetssamfunnet som sitter og ser på og skal bedømme alt du gjør, merker jeg likevel.

Arina Aamir (15). Foto: Morten Uglum

«Hva vil folk si» er et vanlig sitat i noen hjem. Er det jeg bruker her greit? Dekker jeg meg nok til? Tenk om jeg blir tatt i offentligheten med den gutten her, og hva om noen finner ut at jeg ikke liker det motsatte kjønn? Dette er tanker som går om og om igjen i hodet på mange unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Æren til familien din preger livet ditt. Folks meninger får plutselig en så stor betydning at du ikke kan leve det frie livet du har rett til å leve.

Forventningene og presset fra både familien og kulturen blir så stort at du til slutt ender opp med å leve et dobbeltliv. Noen ender opp med store traumer.

Hører ikke hjemme

Selv om noen i vår foreldregenerasjon kan ha blitt utsatt for negativ sosial kontroll, betyr ikke det at de skal videreføre ukulturen. Den type tankesett og holdninger får man pakke sammen og begrave. De har ingenting i det norske samfunnet å gjøre.

I 2019 jobbet kompetanseteamet i Bufdir med 669 saker rettet mot negativ sosial kontroll. Dette er det høyeste årlige tallet man har hatt! De med

pakistansk og somalisk bakgrunn toppet listen. Dessverre er det store mørketall her.

Vi kan vente oss at den negative sosiale kontrollen vil øke på grunn av pandemien, men ikke nødvendigvis bli meldt inn. Dette er vi nødt til å ta på alvor!

Som en norsk jente med minoritetsbakgrunn er det viktig for meg å bli stemmen til de som ikke får ropt ut om hjelp selv. Til de jentene som skriker om hjelp fra å bli tvangsgiftet, men likevel ikke blir hørt. Og til de guttene som sitter ensomme og alene på rommet, og ikke tør å være åpne om sin legning.

Stå sammen

I denne kampen må vi stå sammen. Uavhengig av vår bakgrunn, tro og politiske skillelinjer. For det her handler om så mye mer enn politikk og uenigheter. Dette handler om menneskers liv og rett til å være åpne om den de er. Ingen skal bruke sin makt for å holde noen tilbake!

Slik som Karpe sa: «Du ber om litt for mye, du ber om litt for mye ting». Vi unge med minoritetsbakgrunn er kanskje ikke perfekte, men vi gjør vårt beste. Forventningene om ære må bort, men respekten skal bestå.

Likevel ber denne ukulturen med negativ sosial kontroll om for mye, og da er det rett og slett bedre å bare være skamløs!

Fakta Hvor kan du få hjelp? – Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. . Her kan du snakke anonymt om du ønsker det. Dette utløser ikke anmeldelse. Telefonen er åpen mellom 9 og 16. Nummer: 815 55 201.

E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no. Tjenesten har taushetsplikt. – Ditt lokale familievernkontor. Kontoret er underlagt taushetsplikt som bare oppheves når man vet det er barn som lever i en uholdbar situasjon, eller om man må avverge skade for liv og helse. Terskelen er høyere for å bryte taushetsplikt her enn hos politiet. – Minoritetsrådgivere, som er ansatt ved skoler med høy andel elever med innvandrerbakgrunn. – Organiasjonen Skeiv Verden. Man kan ta kontakt på mailadressen post@skeivverden.no for å få noen å snakke med. – Politiet. Når du kontakter politiet, får du «en hel pakke». De bistår med å komme i kontakt med NAV og helsemessig oppfølging, både fysisk og psykisk. Kilder: Poltibetjent Hans-Petter Kielland, psykolog Pia Aursand, Therse Sørhaug og Anne Marte Stifjeld (Røde Kors) Vis mer

