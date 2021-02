Vi som driver med inneidrett, er blitt overkjørt lenge nok!

Fire svømmere i Lambertseter svømmeklubb

Nå nettopp

Alle nabokommuner holder åpent for inneidrett for unge under 20. Hvorfor må ungdom i Oslo ta støyten for de 184.000 grensepasseringene til Norge i januar, skriver svømmerne i Lambertseter svømmeklubb. Foto: Stein J. Bjørge

Politikerne tar fra oss alt. Vi var nest best, og nå er vi tapere.

De eldste ungdommene får fortsatt ikke drive inneidrett i Oslo. Vinmonopolet åpnet etter én dag, mens vi har ventet i snart 90 dager. Er det bare vi som driver dugnad?

Unnskyldningen til byrådet er at ungdommen sprer koronavirus. Det er ikke rart når foreldrene våre sitter på hjemmekontor, mens vi må ta bussen til skolen for å sitte i trange klasserom.

Det virker som om vi bare er statistikk og tall, men dette er livene våre, og det går mot bristepunktet.

Ikke smittetilfeller i svømming

Innenfor vår idrett, svømming, er det ingen smittespredningstilfeller og umulig å få til ideell trening utendørs. Det hjelper ikke oss som er nest best, at toppidretten får svømme. Etter lockdown i vår har vi måttet legge inn masse trening for å komme tilbake til det nivået vi var på.

Vi var kvalifisert for, men mistet to NM, og alt vi trente for, føltes forgjeves. Vi fikk ikke ett eneste forsøk på å nå det toppidrettsnivået som ville gitt oss lov til å trene i dag.

Det er ikke tull, det vi driver med. Vi trente 20 timer i uken og sto opp klokken 5 flere dager for å rekke trening før skolen. Dette var våre liv, det vi brenner for, som motiverer oss og gjør oss glad. Det er våre mål og drømmer.

Dere tar fra oss alt. Vi var nest best, og nå er vi tapere.

Øverst fra venstre: Kia Mørk (18), Kasper Laskemoen (16), Sebastien Fouilloux (17) og Malene Høgberg (17). De er svømmere i Lambertseter Svømmeklubb. Foto: Privat

Vi må ta støyten for importsmitte

Alle nabokommuner holder åpent for inneidrett for unge under 20. Hvorfor må ungdom i Oslo ta støyten for de 184.000 grensepasseringene til Norge i januar?

Det har vært mange utetreninger i regn, sludd og snø, i kulde og mørket, og gnisten vår brenner snart ut. Pandemien kan ikke bæres av oss alene.

Vi har alltid fått høre at «fysisk helse går mot psykisk helse». Det merker vi nå. Unge i Oslo er blitt nedprioritert gang på gang, uke etter uke. Det begynner å bli håpløst og altfor ensomt.

Flere gir opp

Ville du vært 17 år igjen i en pandemi?

Vi får ikke møte venner eller feire 18-årsdagen. Noen av oss har gitt opp skolen, andre har gitt opp idretten, noen begge deler.

Vi isolerer oss fra familien for ikke å være en byrde.

Vi får ikke sove om nettene, fordi beina er rastløse og hodet er tungt. Vi går med en konstant vond følelse av å være lite produktive. Og av at vi ikke får jaget drømmen vi en gang var motiverte for.

Vi er i ferd med å miste livet, drømmene og oss selv.

Kia Mørk (18)

Kasper Laskemoen (16)

Sebastien Fouilloux (17)

Malene Høgberg (17)

