Elevene på folkehøgskole skal ikke lide fordi studentene har dårlig økonomi

Jenny Kvamme 20 år

13 minutter siden

Året på folkehøgskole ga meg rom til å teste om jeg ville drive med sang, skriver debattanten.

Folkehøgskole handler absolutt ikke kun om hoppetau, fjelltur og talentshow.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hei, samfunnsdebattant Marius Andersen! Jeg vil gjerne svare på ditt Si ;D-innlegg der du foreslår å ta lånekassestøtte fra folkehøgskoleelevene og gi det til studentene. Jeg er uenig, og jeg skal fortelle deg hvorfor.

Jeg er selv student på Norges Handelshøyskole og kjenner på konsekvensene av de dyre strøm- og boligprisene hver eneste dag.

Svindyre dusjer, skyhøye matpriser og en strømregning som absolutt er høyere enn den burde.

Derfor er det ingen tvil om at fremtidens arbeidskraft bør motta mer studiestøtte for å kunne leve normalt. Pengene skal imidlertid IKKE hentes fra folkehøgskoleelevene!

Handler ikke om hoppetau

Folkehøgskole er et utrolig bra tilbud som inspirerer, motiverer og gir læringsglede. Det er et år der du får dyrke din interesse gjennom gode samarbeid og utfordringer i trygge omgivelser.

Det handler absolutt ikke kun om hoppetau, fjelltur og talentshow. Friåret lar deg bli kjent med deg selv, få venner for livet og slippe prestasjonspress. Derfor er det verdifullt i dagens ellers så konkurransepregede samfunn.

Folkehøgskoleåret er nyttig fordi man får dyrke interesser og prøve studieretninger, som igjen kan føre til at færre dropper ut av studier i fremtiden.

I fjor var jeg elev på Toneheim folkehøgskole. Der fikk jeg mulighet til å konsentrere meg fullt om min sanginteresse. Å være rundt mange talentfulle musikere, som alle var interesserte i det samme som meg, var utrolig lærerikt.

Året ga meg rom til å finne ut av hva jeg ønsket å gjøre videre, og teste om jeg ville drive med sang. Selv om sangen alltid vil være med meg, fant jeg i løpet av året ut at jeg heller ønsket å studere økonomi.

Pengene må hentes andre steder

Et år på folkehøgskole koster i snitt 126.884 kroner. Selv om man får mye for pengene, er det en høy sum, spesielt for unge mellom 17 og 20 år. Lånekassen støtter heldigvis finansieringen av skoleåret. Det er avgjørende.

Hvis støtten ble kuttet, ville mange ikke lenger hatt mulighet til å velge et slikt år, som igjen ville ført til økt klasseskille. Folkehøgskole ville ikke ha vært et tilbud for alle, kun for de med mye penger i banken.

Jeg vet hvor lærerikt folkehøgskoleåret har vært for meg og mine medelever. Selv om vi er enige i at studenter har behov for mer pengestøtte, håper jeg du kan forstå at den IKKE skal tas fra folkehøgskoleelevene. Alle bør ha lik mulighet til å gå på folkehøgskole – og det anbefales på det sterkeste.

