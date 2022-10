Eigenmelding burde vere nok

Agnes Mathilde Granli Lægreid Nestleiar, Nesodden Raud Ungdom

9 minutter siden

Om eg hadde loge på meg sjukdom for å få ein dag fri, ville det berre gått ut over meg sjølv, skriv debattanten.

«Agnes er sjuk og kan ikkje møte i dag», skreiv mamma i meldeboka mi. Kvifor er ikkje hennar vurdering god nok lenger?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Agnes er sjuk og kan ikkje møte på skulen i dag», skreiv mamma i ei Visma-melding til kontaktlæraren min førre veke. Eg låg under dyna, snufsa og fraus, med ei kjensle av å ha hovudet fullt av bomull. Men fråværet mitt blei merkt som ugyldig.

Eg går i andreklasse på vidaregåande og har lang reiseveg til skulen. Med hovudverk og forkjøling er det ikkje freistande å reise kollektivt i ein og ein halv time for å sitte på skulen i sju timar, og så reise heim igjen.

Hadde eg reist på skulen, hadde eg fått lite læringsutbytte, spreidd smitten og mest truleg kjent meg verre når skuledagen var over. Da er det meir fornuftig å bli heime, både av omsyn til medelevane og lærarane mine og mi eiga helse.

Dårleg ressursbruk

For at sjukefråværet mitt skal bli markert som gyldig, må eg, som alle andre elevar ved norsk vidaregåande skule, ha ei legeerklæring. Det skal vere gratis å gå på skule i Noreg – da bør det vere gratis å vere sjuk òg.

Er du fylt 16 år, er du helserettsleg myndig. Da må du betale for legetimane dine. Dei fleste kan ta seg råd til det ein gang i blant. Men for nokon vil det økonomiske aspektet vere ei hindring. God eller dårleg råd, eg meiner det er ein unaudsynleg kostnad.

Det skal vere gratis å gå på skule i Noreg – da bør det vere gratis å vere sjuk òg

Hausten fråværsgrensa vart innført i vidaregåande skule, auka legebesøk blant unge med 30 prosent. arrow-outward-link Å få ein legetime tek ofte litt over ei veke arrow-outward-link . Venteromma blir fylte opp av forkjølt ungdommar, og fastlegane får mindre tid til pasientar med meir alvorleg sjukdom. Legeerklæringane som vert gjevne til vidaregåandeelevar med milde luftvegsinfeksjonar og omgangssjuke, er unyttig ressursbruk, og fastlegane meiner ei eigenmelding burde halde.

Eit skuleproblem

At unge ikkje møter opp på skulen, er heilt klart eit samfunnsproblem. Men problemet ligg i skulen, ikkje nødvendigvis hjå dei unge. Det er naivt å tenkje at éin skule passar for alle elevar.

Når elevane sluttar å møte opp på skulen, må nokon ta tak. Kva treng eleven? Korleis lærer hen best? Kva vil hen lære? Løysinga er ikkje å bli tvinga til å halde fram med det som har slite eleven ut i utgangspunktet.

«Agnes er sjuk og kunne ikkje møte opp på skulen i dag», skreiv mamma i meldingsboka mi da eg gjekk i sjetteklasse. Eg låg under dyna, snufsa og fraus, med kjensla av å ha hovudet fullt av bomull. «OK!» skreiv kontaktlæraren min da eg var frisk att og leverte meldinga på skulen.

Ville ikkje ha loge

Mamma ville ikkje ha loge til skulen om at eg var sjuk. Og om eg hadde loge på meg sjukdom for å få ein dag fri, ville det berre gått ut over meg sjølv.

Om eg ikkje greier å møte opp og ikkje orkar å lære, må nokon sjå meg og hjelpe meg med å greie det att. Det burde vere nok å prestere når eg er frisk og er på skulen. Det burde vere nok å ha vurderingsgrunnlag i fag for å få karakter.

Mi læring er mitt ansvar. Og skulen burde leggje dei beste rammene. Det burde vere nok med ei melding frå ein myndig ansvarsperson for å få gyldig fravær frå skulen, også på vidaregåande.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken.