Kåseri: Den kalde, fine tiden

24.03.2023 20:00

Illustrasjonsfoto: De spenner på seg et par planker under bena, og så bare tasser de inn i de mørke skogene, skriver Helene Sæterdal Semb i dette kåseriet. Bildet er tatt Holmenkollen i januar.

Vanlige folk, de blir så glade når all denne snøen kommer. De skjønner ikke at alt er bedre enn snø, is og kulde.

Kan det ikke bare slutte?! Det bare daler og daler ned hvite snøkrystaller, og det tar aldri slutt. Og folk sier krystallene er fine? Nei, de er på ingen måte fine. De skaper kaos, det er det de gjør.

Det blir vanskelig å kjøre bil og lettere å kjøre spark (som er en utdatert tingest man brukte før all ny og mye bedre teknologi kom på markedet). Vanskelig å holde seg tørr. Og kalde er krystallene også.

Vanlige folk, de blir så glade når all denne snøen kommer. De finner på all slags mulige aktiviteter og utnytter været. De er ikke lei. Faktisk blir det til og med litt vanskelig å kjede seg i all denne snøen, synes de å tro.

1. De spenner på seg et par planker under bena, og så bare tasser de inn i de mørke skogene. Noen drar til og med helt opp på fjellet for å utøve denne merkelige aktiviteten. De liker å gjøre den sammen med venner og familie, og tydeligvis blir aktiviteten ekstra bra dersom det er sol, Kvikk lunsj, appelsin og såkalt påskeføre.

2. Så bytter de til litt større planker og står i nedoverbakke. De svinger såkalte slalåmsvinger, og de blir aldri lei. De smiler og gjør det gang på gang.

3. Og de som er ekstra rare, de går opp hele fjell kun for å kjøre ned igjen. Randonnée, syns jeg noen sa det het. Tenk det, da: å gå opp et helt fjell – kun for et par minutters glede på vei ned! For et unødvendig slit. Nei, det er ikke noe for meg. Jeg har fått nok av snø og alle aktivitetene folk finner på å gjøre i den.

4. Akebrett, har du hørt om det? En konstruksjon, helst av plast, som gjør at spesielt barn kan traske opp en bakke, for så å sitte på denne finurligheten på vei ned igjen. Og barn, de liker det! De liker at det går fort, at vinden blåser i håret, og spesielt liker de det når de kan bygge et lite hopp av denne snøen, slik at de kan late som at de flyr med akebrettet sitt. Burde vært forbudt, spør du meg. Farlig er det.

5. Og noen andre igjen, de liker å gå på sko med meier under. Skøyter kaller de det, og så går de der hvor isen har lagt seg på vannet. De glir bortover. Noen gjør triks, og andre spiller et spill med en stang hver og en flat ball som de prøver å skyte. De har ikke skjønt at vannene er til for å bades i. At det er best når vannet er varmt.

Ingen av disse personene skjønner at alt bare er bedre enn snø, is og kulde. Jeg er lei! Jeg har fått nok av alle disse krystallene. Drittlei er jeg.

