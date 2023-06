Hjelp, hvor ble det av leselysten?

Vi har ikke tatt avstand fra bøkene, vi har fått konsentrasjonsevnen våre frastjålet, skriver Ajla Gasal.

Jeg elsker å lese, men merker at jeg leser mindre og mindre.

15.06.2023 20:00

I dag er det ikke mangel på artikler og kronikker som nærmest spår en generasjon med analfabeter og en dystopisk fremtid uten bokhyller. Spesielt guttene er blitt trukket frem, og vi snakker mye om hvor lite vi leser.

Jeg mener vi ikke helt tør å konfrontere årsaken. Rett og slett fordi det krever mye selvinnsikt og en disiplin vi for lengst har kvittet oss med.

Personlig har jeg alltid likt å lese. Alltid vært på fornavn med «favorittbibliotekarene», hatt yndlingshjørnet der jeg gjemmer meg med boken min, og slukt hele bokserier på noen dager. Men det var på barneskolen.

I dag regner jeg fremdeles lesing som en stor hobby og interesse, men jeg merker at jeg sakte, men sikkert har lest mindre og mindre.

Orker ikke ha det moro

I 2022 satte jeg meg et mål om å klare 50 bøker i løpet av året. Jeg tenkte til og med at dette var såpass lite ambisiøst at jeg ville måtte justere det oppover innen sommeren.

Siste desemberdag kom, og jeg klarte akkurat å bikke 30. Nyttårsforsettet for 2023 ble da å være litt flinkere i år – med ti ekstra bøker. Pr. dags dato ligger jeg fire bøker bak der jeg burde være for å nå målet.

Jo eldre man blir, jo mindre tid har man. Likevel klarer jeg å sitte i seks timer på mobilen. Seks timer om dagen er mer enn nok tid til å lese.

Det er flaut å tilstå, men jeg orker ikke å ha det gøy lenger.

Og det er ikke bare bøkene som er blitt nedprioritert, det er alt annet jeg egentlig mener er moro, og som er et mye bedre tidsfordriv enn mobilskjermen. Som jeg «aldri har tid til». Det er ren løgn.

Jeg har tid, jeg har ikke lyst. Jeg er generelt for sliten til å drive med noe jeg blir oppriktig glad av. Jeg har begynt å utsette ekte glede til fordel for scrolling. Det er flaut å tilstå, men jeg orker ikke å ha det gøy lenger. Jeg tror ikke det er mange av oss som orker det, faktisk. I dag ligger det helt andre forventninger knyttet «gøy» enn det gjorde for bare noen år siden.

Har tapt kampen

Hver gang jeg åpner for eksempel Instagram og trykker meg inn på «Reels», blir jeg møtt med en tilsynelatende uendelig strøm av innhold. Videoer på 15 sekunder jeg bare scroller gjennom og kanskje trykker «liker» på fra tid til annen. Men videoene er ikke innholdsfattige, tvert imot.

Det som før i tiden var en film på to timer, eller en roman på 400 sider, er blitt komprimert ned til 15 sekunder. 15 korte sekunder, før det du konsumerte, forsvinner vekk med et scroll med tommelen, og du blir møtt med 15 nye.

Hver gang dette skjer, fyres det av haugevis av signaler i belønningssenteret i hjernen vår, som overbelaster oss med en følelse av lykkerus. Det holder oss fanget. Jeg har tapt kampen mot algoritmene.

Det er altså ikke leselysten som har forsvunnet, det er evnen til å konsentrere seg lenge nok uten overveldende, konstant stimuli.

Frastjålet konsentrasjonen

Når var sist du så en hel film uten å gripe tak i mobilen etter kanskje 20 minutter? Eller sist du gikk en tur uten propper i ørene? Sist du så en Youtube-video hele veien gjennom uten å scrolle gjennom kommentarene?

Vi har ikke tatt avstand fra bøkene, vi har fått konsentrasjonsevnen vår frastjålet, og dopaminreseptorene våre har fått krampe. Dette har ikke bare påvirket lesestatistikken negativt, men nå kommer også nyhetene våre i form av fargerike «info-graphics» eller korte videosnutter på sosiale medier.

Vår forståelse av internasjonale konflikter og det helhetlige politiske klimaet kommer av provoserende 15 sekunder på sosiale medier, skreddersydd for å holde oppmerksomheten vår. Det er ikke rart at vi har en generasjon med manglende leselyst, når vi er et samfunn med konsentrasjonsvansker og blålysbriller.

Heller se videoer om

Fordi vi unge har fremdeles leselyst. Det er bare at vi er blitt manipulert til å tro at det er «lettere» å se på videosnutter om lesing eller om populære bøker (nå blikker jeg «Booktok» litt stygt) enn det er faktisk å lese. Hvis bare den romanen kunne blitt gjenfortalt med en trendy popsang i bakgrunnen, hadde vi lest masse!

Nå har jeg sommerferie. To måneder til egen disposisjon og jeg vil at de går til meg selv, for én gangs skyld. Meg og noen gode bøker. Meg og ikke Zuckerberg. Det bør ikke være for vanskelig, vel?

