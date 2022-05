Hva skjer når man er ensom på campus?

Stellan Hjerpset-Østlie Studentpolitiker og student, Handelshøyskolen BI

Én ting er å ha venner utenfor studiestedet, en annen er å ha venner på campus, skriver debattanten.

Ikke alle ender opp med noen å være sammen med når fadderuken er over.

Når man begynner å studere, kan det ofte virke overveldende, skummelt eller rart. Mange er usikre på seg selv eller vet ikke helt vet hva de skal forvente.

Fadderuken på universitetene og høyskolene har som mål at nye studenter skal bli kjent med hverandre og forhåpentlig stifte vennskap. Men vi ser at ikke alle ender opp med hverken venner eller bekjente å være sammen med når fadderuken er over.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2021 viste oppsiktsvekkende resultater.

Hele 44 prosent savner ofte/svært ofte noen å være sammen med.

24 prosent føler seg utenfor.

37 prosent føler seg ofte/svært ofte isolert.

Over halvparten (54 prosent) av studenter svarer ofte/svært ofte på minst ett av disse tre spørsmålene.

Undersøkelsen ble gjort under pandemien, men det er viktig å påpeke at problemet med ensomhet eksisterte før dette også.

Ulike opplevelser

Ved studiestart får man en overveldende mengde informasjon om undergrupper, interessegrupper, linjeforeninger, idrettslag, kollokviegrupper, mentorgrupper og så videre. Du skjønner tegningen, listen er lang.

Det er så mye informasjon om alt man kan engasjere seg i, og alle har ulike meninger om hva som er best. Noen forsøker å engasjere seg i studentforeninger i håp om å skaffe seg venner.

For mange er dette en god løsning, da man ofte kan treffe personer som er like seg selv eller har like interesser. Men noen av de som prøver dette, har ikke samme opplevelse. De sitter nå med verv i en gruppe de ikke føler seg inkludert av, eller som de ikke føler tilhørighet til.

Trygghet

Én ting er å ha venner utenfor studiestedet, en annen er å ha venner på campus. Å ha venner utenom studiestedet er rett og slett ikke nok når man står alene på en campus som kryr av mennesker.

Å ha venner på studiestedet bidrar til trygghet. Man har alltid noen å møte og være med fra dag til dag. Man har noen å sitte i forelesninger med, spise lunsj med, sitte på lesesal med, skrive oppgaver med og ikke minst noen å gå med når det arrangeres sosiale ting både på og utenfor skolen.

Uten dette nettverket og den tryggheten det gir, blir situasjonen en helt annen.

Ikke så enkelt

Det er vondt å føle seg ensom. Det er vondt å se at alle rundt deg har det hyggelig når du føler deg så usikker, for nervøs til å gå bort og si hei. Det er vondt å sitte der og se at de du har på Snapchat, er ute og koser seg, når det er så vanskelig å finne mot til å spørre om å få bli med selv.

Det er langt fra så enkelt som mange vil ha det til.

Så vær så snill, snakk med de rundt deg. Vis at du ser dem, eller inviter dem til å sitte med deg. Bare et enkelt smil kan bety så mye for en person.

Det er første gang jeg sier dette høyt, men jeg vet akkurat hvordan det er å føle seg ensom og utenfor.

