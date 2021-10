Hei, politikere! Det er landets fremtid. Dere mistet oss på veien.

Sigrid Elisabeth Bøhn 16 år

Nå nettopp

For mange unge virker det som om det er veldig lite som skiller de forskjellige partiene fra hverandre. Derfor er det vanskelig å skulle ta et valg, mener Sigrid Elisabeth Bøen (16).

Politikken treffer oss ikke. Her er noen av grunnene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Politikk, politikk, politikk. Et evigvarende mas i form av valgkamper, debatter, plakater og stands. Politikerne hyler og skriker i håp om å bli hørt, men hører de andre?

Endelig er valgmaset over, og 21. oktober kommer tallene for valgdeltagelse etter aldersgruppe. Jeg blir ikke overrasket om vi igjen kan se tydelig at tenåringer, sammen med unge voksne, er blant gruppene med lavest valgdeltagelse.

Unge borgere legger stemmen sin på hyllen når det endelig er deres tur til å bli hørt. Politikken treffer oss ikke.

Kjære politikere: Hei, det er landets fremtid. Dere mistet oss på veien.

Fakta Valgdeltagelse Etter aldersgruppe, stortingsvalget 2017: 18–19 år: 72,7 prosent 20–24: 64,3 25–44: 74,3 45-66: 83,6 67–79: 85,9 80 og eldre: 69,1 Kilde: SSB Vis mer

For mye krangling

For å kunne fange oppmerksomheten til yngre velgere må politikerne prioritere flere saker som ungdommer er interessert i.

Dessuten virker det som det er lite som skiller de forskjellige partiene fra hverandre, og det er vanskelig som ung å skulle ta et valg. Gjennom debatter skal politikerne uttrykke meningene sine i de ulike sakene, men for mange av oss fremstår det som en uendelig stor krangel over minimale forskjeller.

Et godt eksempel er diskusjonen om studentboliger.

Både Arbeiderpartiet og Høyre vil bygge flere boliger, den eneste forskjellen er antallet. Arbeiderpartiet ønsker å bygge opp mot 3000 i året, Høyre vil bygge rundt 2000. Istedenfor at begge partier fremmer at de er positive til saken, hakker de på hverandre.

Roping og hakking

Poenget med valget er å stemme på partiet man føler taler for seg. Hvordan skal det være mulig når alle stiller med like saker og kjefter på hverandre om små forskjeller, istedenfor å legge vekt på det de selv mener?

Vi har hatt debatter på skolen, og man blir dessverre lite klok av det. Som en 16-åring som så gjerne skulle vært engasjert i politikk, er det ikke lett når de unge representantene bare konkurrerer om å rope høyest og hakke mest mulig ned på hverandre.

Partiene må heller kunne sette tydelige grenser mellom hverandre, slik at unge skjønner hvilke partier som står for hva. Da vil man kunne unngå at mange legger stemmen sin bort på grunn av skrekken for å stemme på «feil» parti.

Flere unge politikere

Yngre politikere vil treffe yngre velgere. Det er lettere for ungdom å relatere og identifisere seg med de unge politikerne. De kjenner til de unges vaner, språk og problemer.

I dagens samfunn er de eldre og godt voksne politikerne mest fremhevet i mediene. Dersom det settes mer lys på unge politikere, vil de også trekke med seg yngre velgere.

På den måten kan valgdeltagelsen blant tenåringer og unge voksne øke.

Sammen med dem over 80 år har den yngre generasjonen størst andel sofavelgere. Om valgdeltagelsen blant unge skal øke, må politikken presenteres på nye og moderne måter.

Politikerne må se, høre og forstå oss unge. Vi er tross alt Norges fremtid.

