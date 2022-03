Hun kaller nordmenn for feige. Det mener jeg blir for dumt.

Johanna Ulvebne (16) Styremedlem, Oslo Aker Unge Høyre

Den finske forfatteren og feministen Sanna Sarromaa mener nordmenn er dårlige til både å gi kritikk og ta imot kritikk, og skriver i VG om det hun kaller den «norske feigheten».

Rett og slett en fornærmelse.

Jeg leste nylig en VG-kronikk hvor forfatteren kaller oss nordmenn «konfliktsky» og «feige». Dette gjorde meg mildt sagt irritert.

I artikkelen «Nordmenn, en gjeng med persilleblad» skriver den finske forfatteren og feministen Sanna Sarromaa at nordmenn er dårlige på å gi og ta imot kritikk.

Kanskje er jeg nå en av dem som er dårlig på å ta imot kritikk. Men det betyr ikke at jeg skal la alle nordmenn bli stemplet for det samme.

Historisk sterk vilje

For vi er ikke like alle sammen. Og jeg hadde virkelig håpet at verden hadde kommet lenger enn som så.

Gang etter gang har nordmenn stått opp for sine meninger og tatt tydelig stilling i saker og konflikter. At en fra Finland skal skjære alle over én kam og si at Norge er konfliktsky, blir rett og slett fornærmende.

Jeg og mange andre er stolte over det landet vi bor i, skriver Johanna Ulvebne (16).

I 1940, da Tyskland okkuperte Norge, kjempet vi mot tyskerne med alt vi hadde. Norsk vilje til å slåss for det vi tror på, har historisk sett vært – og er – veldig sterk.

Etter andre verdenskrig valgte Finland å være nøytral mellom øst- og vestmaktene, men nå er det plutselig Norge som blir beskyldt for å være feig?

Tydelige politikere

For ikke å snakke om Russlands invasjon av Ukraina. Norges stilling i konflikten beskrives slik i Sarromaas kronikk: «Det er flakkende blikk og uklare, myke budskap for å unngå å hisse opp den farlige bjørnen i øst.»

Men det statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa torsdag, var at Norge «på det sterkeste» fordømmer Russlands handlinger: «Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.»

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har også vært tydelig overfor den russiske ambassadøren til Norge. Hun «formidlet det norske budskapet om å be dem trekke seg tilbake, og stoppe denne meningsløse invasjonen».

Dette forteller oss tydelig hvilken stilling Norge har tatt i Russland-Ukraina-konflikten.

Bra å unngå unødig konflikt

Videre skriver Sarromaa om hvordan nordmenn som enkeltmennesker ikke har lært å gi eller motta kritikk. Jeg savner statistikkene og tallene som faktisk kan bevise påstandene om nordmenns holdninger. For er dette egentlig særskilt for oss nordmenn, eller er det slik i andre land også?

Holdningene våre defineres ikke ut ifra etnisiteten vår, slik som det blir gjort i hennes kronikk. Vi ser gjentatte ganger at Norge står opp for sine meninger og tar stilling til konflikter i verden. Jeg og mange andre er stolte over det landet vi bor i. Vi står opp for meningene våre, og det skal vi fortsette med.

Kanskje unnlater vi nordmenn å si unødvendige ting som vil skape konflikt eller såre andre. Men hva så? Jeg mener det er en viktig grunn til at vi lever i et såpass harmonisk samfunn som vi gjør. Det betyr ikke at vi er feige og konfliktsky.

