Skam dere, Sian! Skam dere, motdemonstranter!

Farzad Falahatimarvast (17) Styremedlem, Bærum Unge Høyre

Nå nettopp

Sian-leder Lars Thorsen under en demontrasjon i Drammen i vår. Motdemonstranter kastet blant annet egg og forsøkte å stanse arrangementet.

Det er dere som ødelegger samfunnet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Før bodde jeg i et land hvor våre rettigheter ble begrenset. Det var ikke likestilling mellom kjønnene, og vi hadde ikke ytrings- og religionsfrihet. Jeg kan ikke tro at dere i Stopp islamiseringen av Norge (Sian) prøver å gjøre Norge til et slikt samfunn.

Jeg ble født i Iran i 2004 og vokste opp i et samfunn hvor vi ikke kunne tro eller tenke fritt. I dag er jeg ikke religiøs, samtidig som jeg er veldig kritisk til religion generelt.

Forskjellen på meg og dere i Sian er at jeg ikke skaper frykt blant folket. Med hatsnakket deres setter dere muslimer i et dårlig lys. Dere bruker så mye av livet deres på å spre hat og frykt blant folket.

De som velger å dra på demonstrasjonene deres og gi dere oppmerksomhet, er også en del av problemet. Muslimer som velger å være voldelige på demonstrasjonene deres, er dem som får det dere sier, til å være sant.

Til Sian og folk som kommer på disse demonstrasjonene og velger å være voldelige: Skam dere! Det er dere som ødelegger samfunnet og setter en del muslimer og utlendinger som meg i et dårlig lys.

Vi er tjent med et mangfoldig samfunn med plass til alle. Deres handlinger bidrar kun til det motsatte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.