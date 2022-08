Problemene som omhandler Andrew Tate og hans holdninger, vil bare forverres nå som han er bannlyst

Man blir ikke så populær som Andrew Tate uten å ha noen gode poenger

Jack Chen (19) Student

26. aug. 2022 12:38 Sist oppdatert nå nettopp

Skjermbildet er fra den nå slettede Instagram-profilen til Andrew Tate. – Tates ideer er allerede kjent blant mange unge, og det er vår jobb som samfunn å diskutere dem, skriver Jack Chen.

Problemene som omhandlet Tate og hans holdninger, vil bare forverres nå som han er bannlyst.

Si ;D-innlegg

Hvorfor skal vi som samfunn juble over at Andrew Tate er blitt kastet ut av Youtube, Twitter, Instagram og Tiktok? Fordi vi fjernet hovedpersonen bak sexistiske og dehumaniserende ideer? Tja ... Jeg mener disse ideene vil florere uansett.

Problemene som omhandlet Tate og hans holdninger, vil bare forverres nå som han er bannlyst. Han var og er et forbilde for mange.

Men hvorfor i huleste er han et forbilde? kan vi spørre oss selv. Finnes det ikke bedre forbilder? Jo! Men på samme måte som ingen av oss er perfekte, har vi heller ikke perfekte forbilder.

For meg var han delvis et forbilde fordi jeg kjente meg igjen i noe av bakgrunnen hans. Blant annet kom han fra en fattig familie, men klarte likevel å lykkes økonomisk (selv om jeg nok ikke ville brukt samme fremgangsmåte som han). På andre områder i livet har jeg andre forbilder, men jeg synes det han har oppnådd, er imponerende.

Fakta Andrew Tate (35) Amerikansk-britisk influencer og tidligere verdensmester i kickboksing.

Vokste opp i fattige kår i USA. Flyttet med moren og broren til Storbritannia da foreldrene skiltes.

Ble kjent utenfor bokseringen da han deltok i britiske Big Brother i 2016. Under innspilling gikk en video av ham der han slo en kvinne med et belte, viralt. Selv om han og kvinnen selv sa at hun samtykket, ble han kastet ut av programmet.

Har flørtet med ytterste høyrefløy i USA og Storbritannia, blant annet med den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones, deler av Trump-familien og brexit-forkjemperen Nigel Farage.

Blir etterforsket i Storbritannia for voldtekt, men bor i Romania. I april i år startet rumenske myndigheter en etterforskning av om Tate er involvert i trafficking av unge kvinner. Vis mer

Populær av ulike grunner

Jeg tror også Tate er et forbilde for mange siden han tør å si det han mener, og fordi han har vært i en posisjon der han kan gjøre det uten at det går noe særlig ut over privatlivet hans. For noen er det muligens playboy-livsstilen som appellerer.

En venn av meg liker Tate på grunn av forretningsideene hans. De siste månedene før han ble kastet ut fra sosiale medier, markedsførte han seg selv på et nivå vi nesten aldri har sett tidligere – med helt vanvittige resultater.

Så hva skjer når vi ønsker å bannlyse og utestenge noens forbilde? Ved å utestenge Tate forteller vi jo fansen at ingenting av det han tar opp, bør følges på noen som helst måte.

Jeg tar selv sterkt avstand fra de mest ekstreme ideene hans, for eksempel om at kvinner ikke kan kjøre, og at det er greit for menn å være utro når de er i et forhold. Men det vi burde erkjenne, er at noen av ideene han fremhever, har verdi!

En av mine gode venner er sterkt uenig med Tate. Han mener at ideene som er av verdi, er veldig allmenne og burde være en selvfølge. For eksempel å gjøre deg selv til en bedre person for å bli tiltrekkende for en fremtidig partner. Men dette hørte i alle fall ikke jeg gjennom hele min skolegang, og ikke hjemme heller!

Jeg tror det er ganske mange unge menn som ikke har hørt disse «åpenbare» ideene, og at Tate blir populær siden han er en budbringer av disse.

De gode poengene

Vi må løfte frem de gode poengene som Tate tar opp, og argumentere mot og komme med bedre løsninger på de andre. På den måten får vi unngått de mer ekstreme holdningene, men samtidig vist respekt for unge menn og andre ved å vise at han likevel kan være et forbilde på andre områder.

Men nei, sånn gjør vi det ikke i dagens samfunn. Tate er borte fra sosiale medier, og de mer ekstreme ideene hans får nå florere uten oppsyn. Noe av det Tate pleide å snakke om i videoene sine, var at verden og mediene var styrt av en verdenselite, og at denne verdenseliten kunne bestemme hvem som fikk prate eller ikke.

Vi kan nok se på det som en skrullete idé, men de som faktisk tror på denne ideen, får tankene sine bekreftet når folk som Tate blir bannlyst fra de populære sosiale mediene.

Og hva har skjedd med andre som ble bannlyst fra populære medier, for eksempel Trump, Alex Jones og nå Tate? De kommuniserer med fansen på egne nettsider eller plattformer – henholdsvis Truth Social, Infowars og nå Hustlers University/The war room. Her utnyttes ekkokammereffekten til det maksimale.

Jobbe med det vi har

Jeg krysser virkelig fingrene for at ingen radikaliseres til enda mer ekstreme ideer på grunn av bannlysingen av Tate.

Jeg tviler på at de sosiale mediene vil oppheve utestengingen, men da får vi jobbe videre med det vi har. Tates ideer er allerede kjent blant mange unge, og det er vår jobb som samfunn å diskutere dem: løfte frem de gode og forsøke å avkrefte og jobbe mot de dårlige. Man blir ikke så populær som det Tate ble, uten at man faktisk har noen gode poenger.

Men så klart: Et annet alternativ er å fortsette å juble, legge dette bak oss og bli overrasket over hvorfor disse ideene eksisterer videre!

