Etter at Frp gikk ut av regjering, ble det kjent at Sylvi Listhaug (Frp) vil ha omkamp om iskanten. Iskanten definerer hvor langt nord det kan bores etter olje og gass.

Titusenvis av elever i Norge har streiket for klimaet. Et av hovedkravene har vært «ingen nye oljelisenser». Hvordan kan vi da tillate oljeboring i de aller viktigste havområdene våre?

Privat

Setter arter i fare

Året er 2020. Vi har ti år igjen på å halvere klimagassutslippene, ifølge FN. Ti år igjen på å stoppe denne galskapen, før den setter i gang ukontrollerbare katastrofer. Denne våren står slaget om iskantsonen.

Flere tusen arter er helt avhengige av den unike biologien som iskantsonen legger til rette for. Disse artene er også viktige for oss. Blant annet tilbringer skreien, verdens siste robuste torskestamme, en viktig del av livet sitt i denne sonen.

Dette er norsk natur på sitt ypperste. Natur som fiskeindustrien tjener penger på. Det finnes tross alt annen verdiskapning enn olje.

Disse artene er også avhengige av området når isen ikke er til stede der. Derfor sier forskerne i Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet at iskantsonen bør defineres som området der det i april er 0,5 prosent sannsynlig at det er is.

Listhaug tar feil

Nå står slaget om iskanten. Hvor den skal defineres avgjøres av Stortinget i vår.

Å gjøre som Sylvi ønsker, å flytte iskanten nordover, er å ignorere kunnskapen. Det er hele iskantsonen som er viktig for livet i Barentshavet, ikke bare akkurat der det er is oftest.

Det beste for naturen er å definere iskantsonen der den faktisk er. På samme måte som Galdhøpiggen står der den står. Sylvi vil lage en politikerdefinisjon som tillater mer ødeleggelse av norsk natur. Natur som vi, tro det eller ei, er helt avhengige av.

Jeg heier på KrF og Venstre i denne saken, og jeg håper at de tar kampen i regjeringen! Jeg sier som mange i Frp: «Politikk må baseres på fakta, ikke på følelser.» Faktumet er at iskantsonen er stor, og den er viktig. La oss definere den basert på fakta og forskning. Ikke på politikerdefinisjoner som ødelegger fremtiden vår.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.