Onsdag 15. januar skrev Tage Slind Jensen fra Unge Høyre at «legalisering av narkotika bare vil gjøre vondt verre for dem som sliter». Jeg mener Jensen har snudd virkeligheten opp ned.

Hvis målet er å oppnå minst mulig skade, er det lurt å selge hasj på polet. Det må være strengt regulert, men likevel lovlig. På den måten kan vi sørge for at ingen får i seg farligere stoffer med på kjøpet, og vi kan bidra til å knekke det kriminelle markedet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lett for en 13-åring å få hasj på gaten

Mange kilder mener at hasj i seg selv ikke er veldig farlig. Det kan være avhengighetsdannende, og det kan sinke utviklingen av hjernen hos unge mennesker. Syntetisk hasj kan derimot være veldig farlig.

Problemet er at det i dag er minst like lett for en 13- åring som en godt voksen person å få tak i hasj på gaten. Da har man ingen kontroll på om det er ren eller syntetisk hasj.

Privat

Hele 38 prosent av gutter på VG3 i Oslo har prøvd hasj, viser en Ungdata-undersøkelse fra 2018. Det betyr at minst 38 prosent av gutter i alderen 18 år har en eller annen kobling til det kriminelle rusmiljøet i Oslo.

Viktigere at bruken er trygg

Legalisering av hasj handler også om å knekke det kriminelle markedet og på denne måten bryte koblingen mange unge har til kriminelle nettverk.

Det aller viktigste burde uansett være prinsippet om minst mulig skade, ikke minst mulig bruk. Da er det viktigere at bruken er trygg, enn å prøve å kvele den med forbud.

Norsk ruspolitikk har i tiår basert seg på frykt, ikke fakta. Kjære Unge Høyre: det er på tide å slutte å sinke norsk ruspolitikk. Det er på høy tid at hasj legaliseres.

Vil du lese mer fra debatten?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.