Tanken på å kutte ned på det generelle forbruket kan for mange virke skremmende. Heldigvis trenger ikke nyttårsforsett å være krevende for å ha en virkning på en selv og samfunnet rundt. Vi er fortsatt på starten av året, men uavhengig av om det er nyttår eller ei, er det aldri for sent å begynne å leve litt grønnere.

Du trenger ikke å bli ekstrem minimalist

Man kan fort gå i fellen ved å tenke at man må bli minimalist for å oppnå et lavere forbruk. Det er feil. Her er tre eksempler på grønne nyttårsforsett om forbruk som er realistiske og oppnåelige:

Tenk før du handler. Vurder om du faktisk trenger det, eller om det vil gjøre deg glad. Hvis produktet ikke fyller disse kriteriene bør du vurdere å la det ligge. Alternativt kan du lage en handleliste før du drar. Det gjør det lettere å skille mellom spontankjøp og det du faktisk trenger.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Kjøp brukt. Dersom du trenger å gå til innkjøp av noe, kan du sjekke først om du har mulighet til å kjøpe produktet brukt. Det kan være fysiske bruktbutikker som UFF, Fretex eller loppemarkeder, samt nettbaserte tjenester som Finn.no og Tise.

Shoppestopp. Vil du ha en ekstra utfordring, kan du ha shoppestopp. Da velger du å avstå fra unødvendige innkjøp i en gitt periode.

Du trenger ikke å bli veganer over natten

Ved å spise en kilo mindre kjøtt sparer du et CO2-utslipp tilsvarende 200 kilometer med bilkjøring. Derfor anbefaler vi å kutte ned på kjøttforbruket, og på den måten spare naturen for unødvendige klimafiendtlige gasser.

Vegetardag. Start med én vegetardag i uken, og forleng dette med flere dager hvis du føler for det. Det er en bedre måte å kutte ned på kjøttforbruket, uten å ty til drastiske tiltak du har vanskeligheter med å følge opp i lengden.

Velg kjøttfrie pålegg. En fullverdig matpakke er minst like fin med gulost som med salami.

Du trenger ikke å slutte å reise

De aller fleste er glad i en fin ferie. Heldigvis er det ikke nødvendig å ofre reiselysten for å kutte ned på utslippene sine.

Bruk kollektivtransport til dit du skal. Ved å reise kollektivt bidrar du til å forbedre kollektivtilbudet gjennom billettinntekter. I tillegg støtter du bylivet.

Ta tog oftere. Toget er ikke bare et behagelig reisealternativ, men også det med best utsikt. Ikke minst kan du strekke på bena og vandre rundt i vognene.

Fly mindre. Det betyr ikke at du aldri skal fly igjen, men å kutte i antall flyreiser hjelper mye på å redusere CO2-utslippene dine.

Til slutt: Å bli mer miljøvennlig behøver ikke by på flere utfordringer enn du hadde før. Du trenger ikke å sette mål som belaster deg. Det å ta det første steget er det viktigste, og du kan gjøre det i dag. Det er aldri for sent å gjøre hverdagen din grønnere.

Vil du lese mer om klima?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.