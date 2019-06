Forrige uke viste NRK dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Norun Haugen har i fem år vært undercover hos totalt 13 grisefarmer i Norge og filmet grov dyremishandling og drøssevis av brudd på dyrevelferdsloven.

Reaksjonene har vært mange, og det er nå flere og flere som velger å ta avstand fra denne industrien.

Det er likevel også mange som stiller seg kritisk til dokumentaren og velger å forsvare norske bønder og norsk kjøttproduksjon. Til alle dere sistnevnte: Nå har jeg fått nok!

Mitt kryptonitt

Hver gang det kommer frem for nye bekjentskaper at jeg er veganer, blir jeg stilt det samme spørsmålet: «Hva fikk deg til å bli det?». Jeg gir alltid mine tre hovedbegrunnelser: miljø, helse og dyrevelferd. Om diskusjonen fortsetter, argumenterer jeg gjerne ivrig for mine synspunkter.

Jeg har hørt de fleste motargumenter som er å oppdrive, og jeg kan avfeie dem med forskning, dokumentarer og sunn fornuft. Det er likevel ett argument jeg har hatt vanskeligheter for å svare på, nemlig: «Norge er i verdenstoppen på dyrevelferd. Norske bønder er glad i dyrene sine og behandler dem bra».

Dette argumentet har vært min kryptonitt, mitt svake ledd. Ikke nå lenger.

Halleluja!

Endelig, og enda mer sørgelig, er den kommet: En norsk dokumentar som viser de faktiske forholdene flere steder i norsk svineproduksjon. Halleluja!

Dette bør være nok til å overbevise det norske folk, nå er sannheten ute. Eller ikke ... Flere hevder innholdet i dokumentaren ikke er representativt for griseindustrien. Bare 13 besetninger ble besøkt, og kun de verste skrekkeksemplene ble trukket frem. Sånn er det jo virkelig ikke alle steder, ikke, sant?

Jo, da. Det finnes helt sikkert gårder der dyrene har det mye bedre, og der bøndene strekker seg langt for å sikre god dyrevelferd. Men det faktum at samtlige grisefarmer hun besøkte, brøt dyrevelferdsloven, ifølge dokumentaren, beviser unektelig at dette er et utbredt problem.

Dessuten har vel ikke forbrukeren noe kunnskap om akkurat hvilken grisefarm baconpølsene sine kommer fra.

Nok er nok

Dokumentaren belyser også store svakheter i Mattilsynets tilsyn av gårdene. Likevel har de gjort omfattende undersøkelser som har avdekket et enormt omfang av lovbrudd og uakseptable forhold.

Slaktegriskampanjen et par år tilbake avslørte avvik hos 70 prosent av de totalt 228 besøkte besetningene. Slående 40 prosent av disse førte også til hastevedtak fordi dyrene ikke fikk behandling eller oppfølging ved sykdom og skader. Her er det altså langt flere enn bare 13 steder som er undersøkt.

Når skal vi oppegående, fornuftige mennesker velge å stille oss bak godt utført journalistisk arbeid, grundige rapporter og autentiske bilder av faktisk kjøttproduksjon fremfor produsentenes egne reklamefilmer og barnehagebesøket til 4H-gården for ørten år siden?

Nei, nok er nok! Jeg er lei av å skulle legge frem bevis på bevis for mine påstander, som attpåtil aldri er gode nok for motparten. Kjære dere kjøttspisere, hvor er bevisene deres?

Til alle dere som fortsatt velger å kjempe kjøttindustriens modige kamp, som tar ordet til dere for å forsvare de norske bøndene, slakteriene og deres eget inntak av smakfulle, proteinrike dyrelik: Vit bare at deres sterkeste argument i skrivende stund er “ ... men bacon”.

Dokumentaren engasjerer:

