Hvem: Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene. Tirsdag 13. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten Si ;D og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.30.

1. I vår har tusenvis av skoleelever streiket for klimaet. Ville du ha streiket med dem dersom du var elev? - Ja ! Klimakrisen er vår tids største krise, og det blir gjort altfor lite for å stoppe den.

2. I samme periode som elevene streiket, åpnet regjeringen for oljeleting i 90 nye blokker, blant annet i Barentshavet. Var dette riktig?

–Det er viktig å være forutsigbar overfor næringslivet, også oljesektoren. Derfor bør man si tydelig nei til flere konsesjonsrunder, slik at vi får en avvikling av oljeproduksjonen.

3. Når er det greit å betale bompenger?

– Bompenger må bidra til å få flere over på kollektivtransport. Vi vil primært at inntektene skal gå til dette.

4. Influensernes påvirkning på unge er blitt heftig debattert det siste året. Skal det være forbudt å reklamere for kosmetiske inngrep?

– Helt klart ja.

5. Er sentralisering av tjenester en uting?

– Det er naturlig at en del ting digitaliseres eller løses på andre måter enn før. Selv om det var massiv motstand mot å legge ned postkontorer rundt i landet, er det jo veldig mye mer praktisk for alle at vi har post i butikk. At flere tjenester kan leveres over internett, gjør det lettere for folk å oppsøke det. Samtidig må vi sørge for at folk kan leve over hele landet. Derfor er regjeringens fokus på å skape flere arbeidsplasser i distriktene, privat og offentlig, veldig viktig.

6. Skal politikerne bestemme hvor stor del av foreldrepermisjonen som skal tas av far og mor?

– Avgjørelser som dette burde tas rundt familiens bord, ikke av politikere rundt kongens. Familier bør ha større fleksibilitet enn i dag. Samtidig ser vi at det er viktig at det er en kvote forbeholdt far, fordi arbeidsgivere fortsatt må få en push på dette området.

7. Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene. Hva bør politikerne gjøre med det?

– Først og fremst burde vi fjerne BSU-ordningen. 40 prosent av dem som mottar BSU-penger, eier allerede bolig. Det er ikke dem staten bør hjelpe. Derfor vil vi satse mer på Husbanken, som kan gi lån til dem som av ulike grunner ikke får lån i vanlige banker. Så vil vi øke ligningsverdien på bolig nummer to til 100 prosent for å forhindre boligspekulasjon.

8. Er det en fordel for unge som skal i jobb, at det er mange midlertidige stillinger?

– Fast ansettelse skal være hovedregelen og målet. Men for unge kan midlertidige stillinger eller bemanningsbyråer være måter å komme inn i arbeidsmarkedet på.

9. Jenter får bedre standpunktkarakterer enn gutter i alle fag unntatt kroppsøving. Hva skal til for at gutter skal gjøre det bedre?

– Jeg er så stolt av at KrF har fått på plass en lærernorm. Den sikrer at det blir flere lærere i klasserommene. Det er avgjørende at vi klarer å se alle elevene og gir dem utfordringer tilpasset sitt nivå. Det bør bli enklere å utsette skolestarten for barn som trenger det.

10. Er det like greit å tjene penger på å pleie eldre og syke som det er på å drive frisørsalong?

– Så lenge tjenesten er god og brukerne og arbeidstakerne er fornøyde, burde ikke staten kreve monopol. Konkurranse kan bidra til at staten tilbyr enda bedre tjenester. Vi ser dessverre at det er noen som driver useriøst og uetisk, men løsningen er ikke å forby alle andre å drive gode tjenester, men å ta dem som driver useriøst. Det at mennesker er ulike, gjør at vi har ulike ønsker og behov, og det er viktig med variasjon i tilbudene. Flere tjenester kan leveres av ideelle aktører, der mest mulig av et eventuelt overskudd går inn igjen i tjenesten.

