Den siste tiden har politidrapet på George Floyd vakt stor oppmerksomhet og avsky. Med god grunn. Bildene av drapet på Floyd gjør stort inntrykk. Drapet er et resultat av systematisk rasisme og feilet justispolitikk over lang tid. Det mange kanskje tror, er at dette kun handler om USA. Så lenge det finnes rasisme også i Norge, er ikke det sant.

Vi kan ikke se til USA, tenke at der er det ille, og ikke rette blikket mot oss selv. Folkebevegelsen som har reist seg etter George Floyds død, er først og fremst – men ikke utelukkende – rettet mot rasisme i USA. Det er også en vekker internasjonalt fordi rasisme er noe som finnes overalt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi er heldige som ikke har den belastende historien til USA, ei heller den omfattende systematiske diskrimineringen. Men vi er moralsk forpliktet til å rydde opp i det som finnes av rasisme i landet vårt.

Overvåkes i butikken

Min lillebror er adoptert fra Brasil. Han er mørk i huden. For noen år siden fortalte han meg hvordan han opplever det å gå i butikker alene, spesielt i dyre klesbutikker. Han fortalte meg at han alltid får mange blikk og at de ansatte hele tiden følger ekstra nøye med på han. Min umiddelbare tanke var at hans opplevelse ikke kunne stemme med virkeligheten. Jeg trodde ikke på ham, men bestemte meg for å prøve å legge merke til hvordan butikkansatte forholdt seg til ham neste gang vi var i en klesbutikk.

På vår neste butikktur la jeg merke til det. Han ble ekstra overvåket. Spesielt da han gikk alene. Vi kunne gå akkurat den samme runden i butikkene, han ble overvåket, og jeg ble ikke det. Det var ubehagelig og sjokkerende å se min bror bli behandlet så forskjellig fra meg.

Lillebror er langt fra den eneste som opplever rasisme og diskriminering på bakgrunn av hvilken hudfarge man har eller hva en har som etternavn. Vi vet at folk med utenlandsk etternavn og norske ektefeller må bruke det norske etternavnet for å bli innkalt til jobbintervju.

Vi vet at foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barnet deres får dårligere undervisning enn etnisk norske barn i klassen. Alle disse eksemplene, inkludert min lillebrors, er selvsagt langt ifra politivolden i USA. Men det er fortsatt rasisme, og derfor kan det ikke tolereres.

Trenger holdningsendringer

Jeg sitter ikke med alle svarene eller løsningene på problemet. Men det er åpenbart at også vi trenger store holdningsendringer. Da hjelper det ikke at vår egen statsminister forklarer politivolden i USA med at minoritetsbefolkningen er overrepresentert på kriminalstatistikken. Den såkalte presiseringen som kom senere fra Statsministerens kontor var ikke særlig bedre. Politivolden i USA skjer på grunn av en lang historie for rasisme, diskriminering og sosial urett.

Det er ikke bare presidenten i USA som er rasist. Ei heller kun medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen. Slike holdninger eksisterer fortsatt i Norge. Det trenger vi et ordentlig oppgjør med. Min lillebror skal slippe å bli overvåket på butikken fordi han er mørk i huden. George Floyds død skal ikke være forgjeves, heller ikke i Norge.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.