Det er nærmest blitt tabubelagt å diskutere prestasjoner i Norge, spesielt i skolen. Man hører ofte argumenter om at det er så «sykt mye å gjøre», «det går utover privatlivet» eller «jeg takler ikke forventningene».

Etter å ha begynt på tredje studieår i USA, på en bachelorgrad i finans, innser jeg at det norske skolesystemet er meget komfortabelt.

Presset de fleste elever føler, kan tolkes som en smule overfladisk når man sammenligner det med presset mange andre mennesker i land som er mye dårligere stilt enn Norge, opplever.

Vinnerlodd vs. eksamen

Ekte press er for eksempel en mor i et utviklingsland som ikke vet om barna hennes får rent vann når de står opp om morgenen, ikke hva du får på tentamen i norsk.

Presset og forventningene elever i det norske skolesystemet kjenner på, bør heller bli ansett som et privilegium. At man i det hele tatt er såpass heldig at man har muligheten til å ta en god utdanning, er i høyeste grad det. Denne muligheten blir dessverre møtt med klaging og protester fra mange, som for eksempel leksestreiken arrangert av Rød Ungdom i 2011.

Jeg mener altfor få verdsetter mulighetene man har i Norge. Det hadde vært bra om flere var konsekvente når de diskuterte hvor heldige man er. Folk sier: «Er du født i Norge, trakk du vinnerloddet». Det er helt riktig, men når man hører på enkelte elever, virker det som om man trakk vinnerloddet helt til man måtte ha eksamen i engelsk.

Gjør ditt beste

Det er nok bare i Norge man kan debattere hvorvidt det er negativt eller positivt å stille høye krav til prestasjoner. Dette bør være en selvfølge, fordi alternativet er så mye dårligere. Tenk om man skulle gått inn i hver prøve på skolen med en innstilling om at «jeg går for karakteren 3».

Uansett om man er elev, student eller i jobb, bør man forsøke å jobbe for best mulig resultat.

Det handler om å sette krav til seg selv og ha ambisjoner om å gjøre det best mulig. Om man ser på seg selv som helt middelmådig, så blir naturligvis resultatene deretter.

