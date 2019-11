Denne uken stemte Stortinget ned forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Det er pinlig at politikerne prøver å hindre oss i å delta i demokratiet.

Partiene som stemte mot, påsto at hvis elevene får streikerett, vil de misbruke det for å skulke skolen. Det er provoserende at politikerne ikke gir ungdommer mer tillit.

Privat

De påsto også at det er på skolen vi skal lære oss de nyttige løsningene for å fikse klimakrisen når vi blir store. Det er jo akkurat det Greta Thunberg sier ikke gir mening: ”Skal vi unge sitte på skolebenken og lære om hvordan vi kan ordne opp i de voksnes rot, når vi ser at ting må skje nå?”

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi kan nemlig ikke vente. Gang på gang viser politikerne at de ikke skjønner alvoret, og nettopp derfor streiker vi. De later som om de heier på oss for å være engasjerte. Samtidig stikker de kjepper i hjulene for oss. De skjønner ikke at det ikke holder med et klapp på skulderen. Det vi trenger, er klimahandling.

Vi ungdommer er sterkt underrepresenterte i politikken og burde ha muligheten til å streike for det vi brenner for. Da ville flere ha deltatt. Fremtiden vår er viktigere enn å miste noen få skoletimer, det burde politikerne ta innover seg!

Les mer om klima:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.