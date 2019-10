Jeg vil gjerne takke helseministeren for tilbakemelding på artikkelen min om at migrenemedisinen Aimovig bør komme på blå resept. Det ga dessverre flere spørsmål enn svar. Jeg synes Høies dårlige argumentasjon og tvetydighet er skremmende.

Nylig kom det frem at staten gir gratis HIV-forebyggende medisin (PrEP) til friske mennesker som ønsker ubeskyttet sex, men de fant altså ikke plass til migrenemedisinen Aimovig.

PrEP-pillen hadde en startpris på 6000 kroner i måneden før kopimedisinen kom. Høie mottar velfortjent kritikk fra egne partifeller og fagmiljøer om prioritering av medisin til ressurssterke og friske mennesker. Det er vanskelig å forstå argumentasjonen om å gi kostbar medisin til friske, når det betyr at vi faktisk sier nei til kostbar medisin til syke.

Tall fra Olafiaklinikken anslår at PrEP har forhindret 80 nye tilfeller av hiv, noe Høie mener er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er argumentasjon som forkjempere av Aimovig også har ført. Legemiddelverket har anerkjent medisinen som kostnadseffektiv, og Høie har selv sagt at Aimovig er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Når både fagfolk og politikerne anerkjenner Aimovig, hva gjenstår for at middelet kan innføres?

Høie sier at det hadde vært uheldig å si ja til «første og beste pris». Norvatis, som markedsføringsinnehaver av migrenemedisinen, mener dette er villedende. I over to år med forhandlinger har Norvatis gitt flere pristilbud og invitert helsemyndighetene til videre forhandlinger. Ingenting har skjedd.

Høie sier andre alternativer kommer og vil dermed være med å presse ned prisen. Hvilke legemidler med samme virkestoff som Aimovig er dette?

