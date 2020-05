Jeg er i New York. Gatene er tomme. Mens jeg drikker morgenkaffen, ser jeg på et realityprogram på TV: nyhetene med Donald Trump. Der blir vitenskapelige uttalelser ignorert. Trump prater om et virus som «vil kunne gå over av seg selv». Midt i en skremmende pandemi er det ikke «oss». Det er «meg, meg, meg».

Hva skjer når fornuft forsvinner og et egosentrisk land kjemper mot en global pandemi? Det blir et sirkus.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Slik er amerikanske nyheter sett med mine øyne. En norsk statsborger som bor i New York.

Brutale forskjeller

New York er episenteret for covid-19 i USA. Newyorkere er stille og redde. I skrivende stund er 15.349 newyorkere bekreftet døde av pandemien. Frykten forsvinner ikke. De har dårlig trygdeordninger, men sjekker deles ut for å kompensere for tapt inntekt og økonomisk frykt.

I «fargede nabolag» som The Bronx, Brooklyn og Harlem dør flere enn i velstående strøk som nedre Manhattan. Skolene er stengt. Innvandrere må jobbe. Mange med latinsk og afroamerikansk bakgrunn står mellom valget: sulte eller risikere å bli smittet mens de jobber.

Børsen er stengt. Mens Wall Street står stille, og folk reiser til The Hamptons for et avbrekk, kveles andre mennesker av fattigdom. Balanse eksisterer ikke. For noen er gaten neste steg.

Nyhetene varsler at 36 prosent amerikanere anser sosial distansering som feil. Samtidig letter Atlanta og Georgia på koronatiltakene, og dødstallene stiger nok en gang.

Dyptstikkende mangel på tillit

Hva skjer i et politisk splittet land der ellevillhet blir delt fra en egosentrisk person med presidenttittel?

Rasjonalitet forsvinner, frykt spres, og virkeligheten vi lever i, fornektes. Det blir en offentlig dødsparade. I verdens «mest fantastiske land» feies en sprukket infrastruktur under teppet.

Privat

Kan USA overleve en egoistisk president som burde ha permanent munnbind?

Det ikke å kunne stole på offentlige talspersoner fører til rebelske påfunn, som hosting på medmennesker på Walmart i protest mot viruset og offentlig protest mot å holde seg hjemme. Det er en dyptstikkende mangel på tillit.

I mellomtiden leser jeg norske nyheter, der vitenskap og dugnad blir satt i fokus.

Jeg vil derfor oppfordre nordmenn til å sette pris på dette. Skru på nyhetene i kveld, og takk for at lederne våre sier «oss» og ikke «meg».

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.