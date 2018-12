– Var redd for å bli sett på som svak og pinglete

Anders Eggan (21) er bokser og modell. Han deltar også i TV-serien Generasjon Z på TV 2.

- Hvordan forholder du deg til det å være et forbilde for andre unge?

- Jeg setter veldig stor pris på om unge velger å se på meg som et forbilde.

Jeg vil vise hvor viktig det er med hardt arbeid og å tro på seg selv, uansett hvilket utgangspunkt du sitter med. Da kan du nå så langt du vil.

Hvis jeg kan bidra til å få unge mennesker til å tenke bra om seg selv, så synes jeg det er helt supert.

– Du har uttalt at du har slitt mentalt fra du var barn. Hvordan har du taklet oppturer og nedturer i idrettskarrieren?

- Jeg har slitt mentalt i den form av at jeg ikke trodde på meg selv. Jeg mente alltid at jeg var dårligere enn andre.

Jeg har heldigvis et helt fantastisk bra støtteapparat i familien min, som har hjulpet meg i både oppturer og nedturer.

Jeg har rett og slett jobbet beinhardt med mentaltrening og trent meg selv til å forstå at jeg er hverken bedre eller dårligere enn noen andre. Man er seg selv, og man jobber mot målene og drømmene man setter seg.

Det vil alltid være nedturer uansett hva man driver med, men sånn er det bare.

– Hvorfor tror du det er vanskelig for gutter å snakke om følelser?

- Selv var jeg redd for å bli sett på som svak og pinglete. Man får det for seg fra ung alder av at det er «feminint» for en gutt å snakke om følelser.

Noe av det mest maskuline en gutt kan gjøre, er å tørre å snakke om følelsene sine. Det er så sykt viktig ikke å holde alt inne.

Det å snakke ut om ting hjalp meg veldig.

– Har du noen råd til unge idrettstalenter som sliter med prestasjonsangst og vonde tanker?

- Vær egoistisk, og våg å ha troen på deg selv.

Man skal selvfølgelig behandle andre bra, men å sette seg selv først er utrolig viktig om du vil opp og frem. Tenk på deg selv, ikke hva andre tenker om deg.

Prestasjonsangst kommer gjerne av at du er redd for hva andre tenker om deg om du ikke presterer. Det var det i alle fall for meg. Tenk på alt arbeidet du har lagt ned.

Jeg vil også anbefale mentaltrening. Prestasjonsevnen min og utviklingen min skøyt rakettfart i det jeg tok mentaltrening seriøst.