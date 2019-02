Debatten rundt EØS-avtalen er kanskje den mest splittende debatten man kan oppleve på venstresiden i norsk politikk i dag.

Noen partier skriker om at løsningen er å trekke seg ut av EØS-avtalen, og andre partier snakker om det glorifiserte handlingsrommet.

I mitt eget moderparti, Arbeiderpartiet, sitt hederlige forsøk på å forsvare EØS-avtalen mister de noe veldig viktig på veien.

For det er helt riktig å si at EØS-avtalen sikrer arbeidsinnvandring som vi er helt avhengige av, og at den gjør det enklere å kunne selge varer fra norske bedrifter til resten av Europa.

Men det vi må ta på alvor, er hvordan norske arbeidsfolk føler på usikkerhet i jobbene sine.

Usikkerheten må tas seriøst

For som det folkepartiet vi er, som representerer arbeidsfolk over hele landet, er vi nødt til å argumentere for EØS-avtalen på en annen måte.

Når arbeidsfolk opplever at det er nærmest ingen som snakker norsk på arbeidsplassen deres, må vi ta det seriøst.

Når lærlinger opplever at de ikke får læreplasser på grunn av lavtlønt innleie, må vi ta det seriøst. Når folk opplever den type usikkerhet i arbeidslivet, må vi ta det seriøst.

Jeg er selv en tilhenger av avtalen vi har som knytter Norge til resten av det europeiske kontinentet, og grunnen til at jeg kan være det og samtidig for et sterkere arbeidsliv, er egentlig ganske enkel.

For det man må få frem her, er ikke at feilen ligger i EØS-avtalen. Feilen ligger i hvordan regjeringen ikke har en arbeidslivspolitikk som regulerer arbeidsmarkedet i Norge tilstrekkelig.

Regjeringen evner ikke å gjøre noe med den usikkerheten mange arbeidsfolk opplever. Likevel er de arrogante nok til å si til de samme folkene at EØS-avtalen er helt nødvendig.

Kan gjøre mye

Et konkret eksempel der Norge har brukt handlingsrommet, er i Oslo. Arbeiderpartiet har gjennom «Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv» vist at kommunene kan gjøre masse.

Alle som skal bygge noe for Oslo kommune, får nå krav om faste stillinger, antall lærlinger og en grense for antall underleverandører. Dette er enkle grep alle kommune kan ta i bruk, innenfor de mulighetene EØS gir.

Vi forsvarer ikke EØS-avtalen av de samme grunnene som Høyre og regjeringen, men vi skal vise til løsninger på de problemene folk opplever.

Det er Arbeiderpartiet på sitt beste.

