Omkring en halv million nordmenn ser Dagsrevyen hver eneste dag.

Som en av Norges viktigste nyhetssendinger, finansiert av lisensbetalere over hele Norge, har programmet et ansvar for å levere verdifulle nyheter.

Jeg er i tvil om de får det til.

Privat

Gal prioritering

Jeg mener at Dagsrevyen lider av et ekstremt innenriksfokus.

Det har hverken nordmenn eller verden godt av. Første nyttårsdag ble en halv million nordmenn informert om at Sander på ti måneder ble angrepet av en rev med skabb i en barnevogn i Alta. Nyheten om at 400 migranter ble reddet i Middelhavet, uteble.

Jeg mener ikke at innenriksnyheter bør ekskluderes fra Dagsrevyen. Men med et verdensbilde i stadig endring er det ikke bare nyheter innenfor egne landegrenser som har betydning for oss.

Som lisensbetalere fortjener vi opplysning om situasjoner i hele verden. På vårt eget språk.

Et større vi

Det er på tide med et bredere fokus i en av Norges viktigste nyhetssendinger.

Nordmenn må ta stilling til mer enn ulv- og sau debatten.

Nordmenn bør få oppdatert kunnskap om den globale klimadebatten, den internasjonale flyktningkrisen og fremveksten av politisk høyreekstremisme verden over.

Det er leit at et barn ble angrepet av en rev med skabb i Alta, men vi kan ikke la lokale enkelthendelser stjele søkelyset fra konstante drukninger av barn andre steder i verden.

Vi teller 2019. Norge er ikke lenger en isolert nasjon. Det er komfortabelt å snakke om utfordringene som angår «oss».

Men vi beveger oss mot et samfunn der oss betyr mer enn «våre» fem millioner innbyggere.

Jeg ber om at NRK inkluderer flere internasjonale perspektiver og saker i Dagsrevyens sendinger.

Når et program som er finansiert av lisensbetalere går under beskrivelsen «dagens viktigste nyheter», må de leve etter den.

