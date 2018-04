Hva er galt med folk? Er det noen i Norge som virkelig mangler en hjerne?

Nå er russetiden i gang for fullt, og jeg skjønner virkelig ikke hvordan folk kan være så fryktelig frekke. Ei jente fra en russebuss sa her om kvelden: «De der er vandre*. Jeg får seriøst sosial angst». (*russ uten buss eller bil, red.anm.)

Vet du hva jeg får sosial angst av? Sånne arrogante og nedsettende folk som henne, som tror de er så innmari mye bedre enn alle andre bare fordi de har brukt unødvendig mye penger på en buss og dermed kan rulle hele russetiden, som bare varer en måned uansett.

Er ikke alle russ likeverdige?

Det er ikke det verste jeg har hørt. Det var en fyr som mente bussruss burde få sin egen russekro uten vandre- og van-russ. Hva er det for noe å si? Er ikke alle russ likeverdige? Tydeligvis ikke.

Russetiden har begynt å bli et hierarki der blå bussruss er øverst, og der sortrussen (uansett om man er vandre, eller på van eller buss) er nederst. Uten sortruss hadde ikke bussene fått rullet. Uten sortruss hadde det ikke vært lys, lyd, dekk, sitteplasser osv. på den dyre bussen deres, så de har bare sortrussen å takke for at bussen kan kjøre. Det er også sortrussen som er de mest populære blant barna, for det er dem de løper fortest til.

Apartheidsystem

Jeg blir bare så sint. Før var russetiden et fellesskap der alle feiret at de endelig var ferdig med 13 år med skole. Nå er det store grupperinger der man konkurrerer om hvem som har det beste dekknavnet eller konseptet, den beste sangen, den beste logoen og flest følgere på Instagram.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Du er ikke russ uten buss». Vel, du er ikke russ uten vitnemål heller.

Russetiden er blitt Norges eget apartheidsystem, der man blir delt etter farge, buss, vandre, van, eller om man har bukse eller dress. Er vi nordmenn virkelig blitt så ynkelige og patetiske?

Det mange bussruss holder på med, er ren mobbing mot vandrerussen, og hva får de ut av det? Ingenting. De blir bare mislikt.

Jeg blåser i om du er vandre, er på van eller buss, men det må da søren meg gå an å oppføre seg som folk og vise respekt for alle, uansett hvilken farge man er! Hvis det ikke er mulig, burde hele russetiden avskaffes.

