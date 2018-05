Jeg er en jente som har mange gode venner å være sammen med. Hver gang jeg skal være med venninnene mine, gleder jeg meg.

Men det er en ting som plager meg når jeg er med dem: mobilbruken.

Når man er med venner, snakker man nesten ikke sammen lenger. Men man drar jo ikke til venner for å se på mobilen!

Man drar til venner fordi man har lyst til å snakke sammen og ha det gøy.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Jeg skal bare sjekke snap»

Ungdom bruker altfor mye tid på mobilen og sosiale medier. For ca. 10 år siden var det ikke sånn. Det var da den første Iphonen kom.

I løpet av de siste ti årene har det skjedd mye i forhold til hvordan vi bruker mobilen vår.

En undersøkelse viser at en gjennomsnitts ungdom på 16 år i 2017 bruker ca. 3,5 timer på sosiale medier hver dag.

Det viser seg også at 9–15 åringer i 2005 brukte 45 minutter på internett, mens barn og unge i samme aldersgruppe bruker 120 minutter på internett i 2015. Det har nesten tredoblet seg på 10 år! Slik kan det ikke fortsette.

Hva skjedde med det gode, gammeldagse spørsmålet «Skal vi gå ut og leke?» Nå sier vi heller «Jeg skal bare sjekke snappen».

I dag er man nødt til å være på sosiale medier for å ha venner eller for å være med i gjengen. Det er trist at det skal være sånn.

Da jeg gikk i femte klasse, følte jeg det akkurat sånn. Når jeg var med vennene mine, hadde jeg ikke noe å snakke med dem om, fordi de bare var opptatt av mobilen sin og hva som skjedde på sosiale medier.

Derfor spurte jeg mamma om hun kunne laste ned alle disse appene som vennene mine hadde. Sånn skal det ikke være!

Behov for opplæring

Se for deg hvordan det vil se ut om ti år. Blir det sånn at man sitter og tekster hverandre under middagsbordet for å spørre om noen kan sende deg salaten?

Hvorfor er det så spennende å se hva alle andre driver med på sosiale medier istedenfor å oppleve det sammen med dem? Det har jeg aldri skjønt meg på. Tenk deg hvor mye gladere man blir av bare å snakke sammen.

Mobilen var egentlig ment for å gjøre det lettere å få kontakt med folk som er langt unna. Nå blir den brukt til å ta kontroll over hva vennene dine driver med.

På skolen min har vi mobilfri, og det synes jeg er bra. I kantinen sitter alle og prater, spiser og har det hyggelig sammen.

Jeg får faktisk snakket mer med vennene mine i kantinen på skolen enn på fritiden. Jeg håper at flere skoler også kan få det sånn.

Sosiale medier er nok kommet for å bli. Det blir derfor viktig at ungdom får opplæring i god bruk av sosiale medier. Vi må for eksempel forstå hvordan det påvirker vår fantasi og evnen til å være kreative.

