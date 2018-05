På Si ;D 3. mai skrev Preben Dimmen (20) fra Unge Høyre at Norge bør anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Dette er en politikk vi bør være svært forsiktig med.

Les innlegget fra Preben Dimmen: Høyre bør ta et tydelig standpunkt og flytte ambassaden til Jerusalem

I flere tiår har det vært betente og blodige konflikter mellom Israel og Palestina. Om målet er å få slutt på striden, kan vi ikke anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Privat

Dialog er veien

Maktbalansen mellom de to partene er veldig ujevne. I over 50 år har det palestinske folk vært under israelsk okkupasjon med daglig undertrykkelse, fordrivelse fra deres egne hjem og utallige militære angrep.

Om vi skulle støtte å flytte den norske ambassaden til Jerusalem, viser vi verden at Norge ikke bryr seg om det palestinske folk. Dette er ikke AUFs politikk.

AUF tror dialog er veien å gå for å få slutt på konflikten. Denne muligheten vil kveles ved å høre på Dimmens forslag.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Etter Trumps pipe

Norges historiske rolle i regionen har gitt oss en posisjon vi kan påvirke fra og en mulighet til å få partene til forhandlingsbordet.

Men hvis vi flytter ambassaden til Jerusalem, kaster vi bort denne muligheten.

I stedet for å være et land som danser etter Trumps pipe ved å flytte ambassaden, bør vi være et land som anerkjenner Palestina som en selvstendig stat.

Som anerkjenner palestinske flyktningers rett til å vende hjem. Hvis Norge heller velger å drive symbolpolitikk, vil vi skape mer uro og dårlige utsikter for varig fred.

Å kalle seg en fredsnasjon vil i så tilfelle falle på sin egen urimelighet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.