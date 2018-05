Alt jeg vil, er å studere. Men jeg er for syk til å klare det

Det er så mye jeg vil.

Jeg vet hvilken vei jeg vil gå, men stien er foreløpig stengt og veien kan ennå ikke tråkkes.

Som mange av vennene mine har jeg hatt et friår, men nå begynner jeg virkelig å se frykten i hvitøyet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Ikke som planlagt

Alle, og da mener jeg hver eneste en av vennene mine, skal studere nå til høsten. De skal ut i den store verden. Begynne å forme fremtiden mens jeg blir sittende igjen her.

Problemet er nemlig at jeg kun kan jobbe i en liten stilling fordi jeg er for syk til å klare å forsørge meg selv på egen hånd.

Tårene triller idet jeg innser realiteten. Jeg er snart 20 år, må gå på NAV og utsetter studiene enda et år.

Klumpen i halsen vokser seg større jo nærmere høsten vi kommer, og jeg prøver å lure meg selv til å tro at jeg blir frisk nok innen den tid.

Jeg har søkt studier fra og med høsten 2018. Stadig drømmer jeg meg bort og går meg vill i hybelannonser som jeg potensielt kunne bodd i. For en dag må det jo kunne skje?

Det jeg ikke helt vil forstå, er at det slettes ikke fungerer slik.

For jeg vet ikke om jeg noen gang vil bli frisk. Enn så lenge finnes det ingen medisin mot sykdommen min, ME (kronisk utmattelsessyndrom).

Derfor kjenner jeg meg mislykket, ensom og frustrert. Livet ble ikke slik jeg planla det, det var ikke slik det skulle bli.

Jeg er misunnelig på vennene mine, på alle mulighetene de har og alle valgene de står overfor.

Vil klare meg selv

Jeg vil ikke være avhengig av NAV for å overleve. Jeg vil klare meg selv.

Jeg vil bare være et helt vanlig A4-menneske.

Jeg vil være en student, feste til daggry og leve på havregryn og nudler.

Jeg vil øve til eksamen helt til hjernen min ikke klarer mer. Jeg vil få nye venner og bekjentskaper.

Jeg vil ut i verden.

Jeg vil leve!

Men realiteten er at jeg nesten alltid må avlyse. Til tross for at viljen er der, svikter kroppen, og jeg ender opp i sengen med smertestillende og tårer.

Jeg føler jeg svikter meg selv. Jeg vil ikke la kroppen min holde på slik.

Det er sårt, frustrerende og vondt. Vondt langt inni hjerteroten. Livet løper maraton, og jeg klarer ikke å holde følge. Hva vil det i det hele tatt bli av meg?

Jeg prøver så langt det går å tenke positivt. Men når det nærmer seg høst og skolestart, blir det bare vanskeligere og vanskeligere.

Alle dere studenter der ute: vær glad for at dere kan studere, at dere er friske. Dere aner ikke hva dere har før dere mister friheten til å bestemme over eget liv. Selv om det kanskje er tomt på kortet, er deres nye tillærte kunnskap verdt det.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.