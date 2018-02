Hvor mye penger ungdommer bruker på klær, begynner å bli problematisk. Ikke bare fordi ungdommer føler seg presset til å kjøpe dyre klær, men også fordi mange gjør det for å bli kule og sett av andre.

Dette er en stor greie. For mange kan status bety at man føler seg bedre og har mer makt over andre.

En jakke kan koste 11.000 kroner. Det er helt unødvendig. Det kan hende du finner noe du synes er like fint, hvis ikke mye finere, som er mye billigere.

«Alle de andre»

Du kan få stygge blikk av medelever eller andre fordi du ikke har på deg klær som er dyre, noe som bare gjør presset større.

Baksnakking kan også øke det, for eksempel om et rykte er blitt spredt om deg, og du presset til å kjøpe merkeklær for å få stoppet det.

«Alle de andre har slike klær» er et argument mange ungdommer bruker for å få klærne av foreldrene sine. Men hvem er egentlig «alle de andre»?

Det kan hende man innbiller seg at «alle andre» har så dyre klær fordi alle snakker om det, og man vil være en del av samtalen og kunne skryte av klærne sine også.

Mitt budskap

Hva kan vi gjøre for å stoppe presset? Kanskje kan foreldre si til barna sine at de ikke får lov til å kjøpe merkeklær? Hvis det er færre som har dem, kan det hende man kan få venner for den man er, og ikke klærne man har på seg.

Selv bryr jeg meg ikke så mye om hva andre synes om klærne mine. Jeg kjøper heller de jeg synes er kule og fine!

Så mitt budskap er: Kjøp klær du liker, ikke det andre liker!

Skribenten har hatt praksis i Aftenposten denne uken.

