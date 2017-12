Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Jenny Jæger (18) fra Kolbotn.

Jeg husker at solen sto lavt over horisonten og badet alt i et gyllent lys, og at vannet var blikkstille og reflekterte sollyset til alle kanter.

Bak oss kunne vi høre dempet latter og musikk fra det store, hvite huset. Ned mot vannet gikk en lang gresslette, og i enden var det en brygge der alle båtene lå helt stille.

Med klump i magen, men rett i ryggen, gikk jeg ved siden av onkel; vi var på vei ned til brygga. Jeg var spent.

Å fiske krabber og leke i vannet, var ikke noe problem. Jeg var ikke redd for det.

Men å gå ombord i en båt og kjøre fortere enn fem knop, det var veldig skummelt.

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess. – Du kan lese mer om kalenderen her. – Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til amalie.lereng@aftenposten.no.

Han visste det

Etter en lang stund med prating på bryggekanten, var vi ute på vannet i båten. Kroppen min var helt stiv, for jeg turte ikke bevege meg.

Tenk hvis jeg skumpet borti noe? Tenk hvis båten kom til å velte? Vi kjørte veldig sakte. Vi hadde ikke dårlig tid. Det var bare oss to; ingen som maste om at vi måtte kjøre fortere.

Så spurte han om jeg ville prøve å kjøre. Jeg? Skulle jeg kjøre?

Det var en skremmende tanke, men ... det hadde jo gått helt fint hittil, og onkel var så rolig. Jeg så det i øynene hans: Han visste jeg kunne klare det.

Etter noen nølende skritt sto jeg ved roret. Plutselig sto jeg der selv og hadde kontroll over frykten.

Det er mange ting jeg har lært og erfart, men noe av det viktigste lærte jeg den kvelden. For ikke bare var det begynnelsen på at jeg kunne overkomme båtfrykten; men jeg har også innsett at det la grunnlaget for de mest grunnleggende verdiene og meningene jeg har i dag.

Fakta: 3 kjappe med Jenny om jul Det fineste med desember: Nedtellingen! Og selv om jeg ikke er religiøs, synes jeg budskapet i sangen «Tenn lys» er så utrolig fint! Og når snøen kommer og lyser opp vintermørket, da er desember fin, da! Slik kommer jeg i julestemning: Julemusikk og klementiner! I år ønsker jeg meg: Det er kanskje litt for klisjé å si fred i verden, men det er sant – og jeg skulle gjerne likt å se at regjeringen tok litt mer internasjonalt ansvar, spesielt med tanke på verdens flyktningsituasjon. Ellers så ønsker jeg meg boken til Nancy, Sofia og Amina – Skamløs, og selvfølgelig snø!

Er ikke farlig

Ved å bli med ut på vannet, ved å ta kontrollen selv, lærte jeg at det er den beste måten å takle utfordringer på.

Hvis man står overfor en utfordring, enten det er en skoleoppgave eller en krangel, er den beste løsningen å møte den på med et åpent sinn. Det er nesten alltid vanskelig og skummelt, men det er også nesten alltid nødvendig.

Utfordringer, i ulik form og grad, møter vi hver dag, og det er derfor det er så viktig å lære seg å ønske dem velkommen heller enn å unngå dem.

Ved å møte utfordringer har jeg lært at det nesten alltid går bra, og at det uansett ikke er så farlig. Kanskje man sier dumme ting under en krangel, men det ordner seg bare man får snakket ordentlig sammen.

Kanskje man driter seg ut under en presentasjon, men vet du hva? Det gjør ikke noe!

For uansett om det ikke går som man hadde trodd, så har man vokst; man har fått sin egen erfaring – like verdifull som formaninger med grått hår.

