Julen er blitt en kjøpefest.

Ifølge en undersøkelse gjort av Respons Analyse for DNB bruker 45- til 54-åringer rundt 6500 kroner på julegaver. Småbarnsforeldre bruker i snitt 5400 kroner på julegaver.

Dette er mye, og det er ikke alle foreldre som har så mye penger. Foreldre med god råd skaper et stort press. Et press når det kommer til å kjøpe de fineste og dyreste julegavene.

Barn sammenligner gaver på skolen, og grunnen er ikke tilfeldig.

Det er de voksne som oppdrar barna ved å gi dem dyre gaver. I tillegg påfører foreldre med god råd foreldre med dårlig råd og deres barn en unødvendig belastning.

I en husstand med to foreldre er det ikke uvanlig at et barn får julegaver til 5000 kroner. Men hvorfor skal det å gi så mange og dyre gaver være en greie i julen, når alle vet at det ikke er det julen går ut på?

Ja, man skal glede andre, men det finnes andre måter å gjøre det på.

Det å vise at man bryr seg og ser hverandre, gjør en glad.

Å gi komplementer, å være sammen eller kanskje skrive et fint kort.

Barneforeldre kan også grue seg til julen. Fordi de vet at det kommer til å være en stor økonomisk belastning. På den annen side vil de ikke skuffe barna som gleder seg til julepresangene og den gode stemningen.

Gi hverandre opplevelser

Ingen foreldre eller besteforeldre vil skuffe barna, ingen vil føle at de ikke strekker til, så kan vi ikke spare oss for å kjøpe så dyre gaver?

Julen handler som vi vet, ikke om penger.

Jeg synes at vi i større grad skal gi hverandre opplevelser og samvær i julegave. Foreldrene som har mest penger, som jobber mest, og som kjøper de feteste presangene, kan kanskje heller gi barna litt mer tid til hyggelige aktiviteter som for eksempel småturer, kakao med krem og tull og tøys?

Kanskje kan de også invitere med seg noen andre barn til å bli med på det i løpet av romjulen?

