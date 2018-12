Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Susann Nikkerud (19) er samfunnsdebattant og feminist. Hun har vært åpen om å ha utfordringer med sin psykiske helse.

- Hvilke saker er du opptatt av?

- Mine hjertesaker er feminisme, antirasisme og psykisk helse. Jeg ønsker et mer rettferdig samfunn for alle mennesker. I den forbindelse har jeg blant annet vært aktiv i Redd Barna og Minotenk.

- Hvem har vært din viktigste inspirasjonskilde?

- Foreldrene mine og søsteren min. Jeg har også fått mye inspirasjon fra Susanne Kaluza, min mentor gjennom Young Ambassadors. Hennes aktivisme og rettferdighetssans inspirerer meg hver dag.

- Hva er det som motiverer deg om dagen?

- Jeg har tatt et friår for å utvikle meg selv. Dette gjenspeiler seg i mitt engasjement som medarbeider i blant annet the Human Aspect, som er verdens første livserfaringsbibliotek, og som deltager i kurset Sammen for Norge. Planen etter friåret er å studere jus.

- Hva ønsker du å få ut av ditt samfunnsengasjement?

- Jeg har alltid ønsket å være en person som kan stå opp for et mer likestilt samfunn. I 2018 skrev jeg en tekst i Drammens Tidende om psykisk helse der jeg etterlyste enda mer åpenhet rundt psykiske utfordringer. Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger av folk som delte sine personlige historier, noe jeg satte stor pris på.

- Hvilket råd har du til dagens samfunnsengasjerte ungdommer?

- Ta plass, og engasjer deg for saker du brenner for. Det finnes mange organisasjoner som man kan engasjere seg i. Mitt tips er å kartlegge disse og deretter ta steget og delta.

- Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

- Det er å bli kjent med seg selv og tørre å ta plass. Nettopp derfor har jeg deltatt i organisasjonsarbeid, og dette har gjort at jeg er blitt enda bedre kjent med meg selv og enda mer motivert til å skape positive endringer i samfunnet.