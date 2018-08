For nesten ett år siden spredde #metoo seg til alle deler av samfunnet, og i vinter tordnet debatten om seksuelle overgrep og trakassering. Det har vært en debatt som har berørt oss alle, og jeg mener vi går fra den rikere på kunnskaper og evne til å diskutere disse problemstillingene.

Likevel skal vi ikke glemme at kampen langt ifra er over, noe det nye realityprogrammet Ex On The Beach på TV-kanalen Discovery dessverre har minnet oss på.

Privat

I episoden fra denne tirsdagen ser vi to kvinnelige deltakere som tar med seg en mannlig deltaker, Daniel, inn på et soverom for å snakke.

Her prøver de å presse ham til å ha sex, de beføler ham, kysser ham, klorer ham, presser seg mot ham – alt dette etter at, og imens, han sier nei.

Daniel blir på soverommet i en halvtimes tid. Han virker beruset og blir både fysisk og psykisk presset til å bli. Etter hendelsen prøver han å forklare hva som har skjedd til en annen deltaker, men blir møtt med bortforklaringer og argumenter om at det egentlig var litt hans egen skyld, at han bare burde gått, at han kan ha gitt et feil inntrykk og gitt falske forhåpninger.

Virker det kjent?

En hannhund og ti tisper

Disse bortforklaringene er akkurat de samme som mange kvinner møter når de varsler om lignende saker. Et typisk eksempel er selvfølgelig: «Du ber om det når du går kledd sånn!»

Det spiller ingen rolle hvilket kjønn man er, de samme unnskyldningene brukes for det. De to kvinnelige deltagerne beklagde overfor mannen neste morgen. Men han ble av en annen deltaker sammenlignet med «en hannhund rundt ti tisper med løpetid».

Det er en middelaldersk analyse av situasjonen som i bunn og grunn sier at om man er seksuelt aktiv, så kan man ikke ha opplevd situasjonen som ubehagelig.

For om man har mye sex med noen, vil man ha mye sex med alle, til enhver tid. Dette er en tolkning som feminister har kjempet mot i årevis.

Ingen griper inn

Denne analysen bortforklarer at menn kan bli voldtatt eller seksuelt trakassert. Den ser også bort fra at kvinner kan ha makt i slike forhold og at den makten kan utøves på menn.

Dette illustreres dessverre godt ved å se for seg den samme situasjonen med omvendte kjønn. Ville da bortforklaringene kommet like lett?

Ville vi tillatt at produksjonen ikke griper inn og stanser situasjonen?

Jeg skal ikke påstå at Ex On The Beach gir en eksakt representasjon av virkeligheten på noen som helst måte. Men hva lærer vi til den kommende generasjonen her? At kvinner kan gjøre som de ønsker med menns kropper fordi mennene ønsker sex uansett?

At man fysisk og psykisk kan prøve å presse en beruset person til å ha sex, for hvis de ikke vil så kan de bare gå? Og har ikke Discovery et ansvar for ikke å fostre slike holdninger i sendingene sine?