«Hysj», sier de mykt og alarmerende til deg. Sinnet blusser enda sterkere opp enn det gjorde for et øyeblikk siden.

Jeg skriker, men husker med en gang hvor skammelig det er å være sint. Vi hadde jo bare hatt en litt opphetet debatt, helt til de sa hysj. Fra det sekundet de sa hysj, ble engasjementet mitt litt for stort, og jeg hadde åpenbart ikke kontroll da jeg hevet stemmen entusiastisk.

Sinne er ikke skummelt

Privat

«Det å føle sinne er galt», er det eneste jeg hører når jeg blir hysjet på. Vi snakker dag inn og dag ut om hvor viktig det er med psykisk helse, men bare når det gjelder sykdommer og de andre.

Det gjør meg sint. Å være sint, eller rettere sagt å føle sinne, er etter min menig ikke spesielt skummelt, i hvert fall ikke før man prøver å fortrenge det.

Følelsen blir presset mer hver gang man holder det inni seg. Det begynner å boble. Til slutt sprekker man, fordi man blir fortalt at akkurat den følelsen, den er det ikke greit å føle.

Ikke slukk ilden

Hvorfor vil noen hysje ned den ilden som kommer med å være sint?

Det er en helt vanlig følelse, og hvis man faktisk hadde adressert den, i stedet for å hysje den vekk, så hadde den kanskje ikke vært så uforutsigbar.

Hvis vi kunne lære hverandre å kjenne, selv når vi føler veldig sterkt, så blir det ikke så skummelt å føle heller.

Sinne som kompanjong

Sinne for meg er som å ha en ild inni seg, en gnist som motiverer meg. Den motiverer meg til å jobbe hardt og kjempe for det jeg tror på, uansett hvor mange som sier at det er håpløst.

Å ha sinne som kompanjong gjør at jo mer motgang jeg får, desto sintere blir jeg, og desto hardere jobber jeg.

Jeg må innrømme at det ikke alltid er så greit å være så sint som jeg er, men er det virkelig nødvendig å gi sinne så mye hat? Alle følelser må komme i passende mengder for å være sunne, også sinne.

