Jeg føler meg stresset, men vil ikke slutte med noe

I tillegg til at jeg er i en av de mest hektiske periodene av skoleåret, trener jeg nesten hver dag, har nettopp fått meg deltidsjobb og er med på en del andre arrangementer.

Jeg føler meg rett og slett ganske stresset, og jeg har i det siste slitt med å få nok søvn, noe jeg aldri har opplevd tidligere. Det at jeg ikke sover nok blir enda en stressfaktor, i tillegg til at jeg føler jeg har lite tid til å være med venner.

Jeg er opptatt av å gjøre det bra på skolen og er veldig glad i alle aktivitetene jeg driver med. Så hvordan skal jeg minske stressnivået mitt uten at det går utover aktivitetene?

Jente (17)

Du har jammen mye du skal rekke over! Det er ikke farlig å ha det travelt. Det er også fint at du trives med alt du driver med. Det kan gjøre at du også rekker over mer. Men det kan likevel bli for mye, og da kan du oppleve stress og mindre glede og overskudd.

Hvis du også har veldig store krav til resultatene du skal oppnå på alle områder, og målene er satt veldig høyt, kan det øke stresset. Stress kan igjen gi reaksjoner som søvnproblemer, og hvis det går lenge, kan du også få andre, både fysiske og psykiske reaksjoner.

Du synes det er vanskelig å velge bort noe. Det er nok likevel en prioritering som må til. Det betyr ikke nødvendigvis at du må slutte med noe av det du driver med, men at du må velge å gjøre litt mindre av noe til fordel for det du i perioder må gjøre mer av. Skolen kan kreve mer i perioder, og da må andre ting vike litt, og spesielt hvis du skal greie å gjøre det så godt som du ønsker. Pass på at målene du setter deg, er realistiske.

Minn deg om at det du setter litt til side, ikke er lagt bort for alltid. Si ifra til venner eller andre, slik at de vet at du må prioritere hardt en periode. Da blir det lettere å akseptere for dem at du ikke ser dem så mye, og det kan også bli lettere for deg.

Du kan drive med mye av det du trives med, men ta signalene som kroppen gir deg på alvor, og tillat deg selv å prioritere og også velge noe bort nå. Husk at tid til litt avslapning også er helt nødvendig for å yte. God søvn vil komme tilbake om du reduserer stresset, og da kommer også overskuddet til å drive med mye av det du er glad i.

Vennlig hilsen Anne

Mamma bryr seg bare om den nye kjæresten sin

Jeg har problemer med å være skilsmissebarn. Mamma har ny kjæreste. Jeg får mye mindre oppmerksomhet enn før, og jeg hater å føle meg som andrevalget. Jeg liker ikke at en mann går inn i mitt liv og tar over rollen min. Jeg sitter ofte alene og spiser middag, og på kveldene sitter jeg ofte alene fordi mamma er ute med kjæresten. Og når først mamma er hjemme, snakker hun kun med kjæresten i telefonen! Jeg begynner å bli trist og sint. I tillegg tror jeg at jeg har gjort noe galt, for jeg får aldri oppmerksomheten hennes lenger.

Er jeg egoistisk når jeg tenker at jeg får mindre oppmerksomhet av mamma enn før? Er det min feil? Jeg orker ikke dette opplegget mer.

Hilsen ei lei jente (15)

Det er ikke din feil. Det å oppleve at mammaen din ikke har tid til deg, er vanskelig. Det er viktig at foreldre ser og investerer tid i barna sine. Det er vondt å oppleve seg tilsidesatt, og da kan du bli både trist og sint. Trist fordi du opplever å ha mistet en god relasjon, og sint fordi du ikke prioriteres.

Det kan være flere grunner til at mammaen din har mindre tid til deg. Kanskje hun tenker du er blitt såpass stor at du ikke trenger så mye oppmerksomhet? Kanskje er hun veldig forelsket og litt fjern på grunn av det?

Uansett er det ikke ok at hun ikke er der for deg. Det er foreldres ansvar å gi barna omsorg. Samtidig er det viktig at du tar ansvar for ditt liv og forsøker å sette ord på det du opplever.

Det er ikke sikkert mammaen din vet du sliter med dette, så kanskje du må si det til henne? Du kan bruke det med at hun snakker mye i mobilen som et eksempel. Kanskje får hun en aha-opplevelse og forstår deg? Uansett er det viktig at du gjør henne oppmerksom på det. Jeg syns du kan si noe om det du skriver til oss, at du blir lei deg fordi du ikke får oppmerksomhet, og at du sliter med spørsmålet om det er din feil eller ikke. Du er ikke egoistisk. Det å ønske nærkontakt med foreldre, er et normalbehov. Lykke til!

Hilsen Anders

Jeg gruer meg sånn til skoleballet

Alle gleder seg så mye til skoleballet, men jeg gruer meg kjempemye. Jeg er redd for å danse foran mange jeg ikke kjenner så godt. Var på ballet i åttende, og da besto hele ballet av hopping, dansing, skriking og synging. Alle de tingene er jeg kjemperedd for.

Jeg er redd for at jeg bare kommer til å stå helt i ro og bli stemplet som kjedelig.

Jeg bare vet at jeg kommer til å stå stille som en usikker idiot, og så kommer folk til å mase på meg at jeg må danse. Da kommer jeg til å få panikk inni meg. Jeg vil ikke være så usikker og redd resten av livet. Hva kan jeg gjøre for å klare å danse og hoppe uten at det blir rart og unaturlig? Og hva kan jeg gjøre for å glede meg til ballet?

Jente (15)

Skoleball er spennende. Jeg kan godt forstå at du også gruer deg litt, og jeg tror det er flere enn deg som er ganske spente og ikke bare gleder seg.

Du forteller at du er redd for å bli stemplet som kjedelig.

Er dette noe du kan prate med noen venner om? Kan du avtale med noen at de tar deg litt med når det blir dans og annet som skjer på ballet, eller at dere er sammen på ballet uten å danse? Kan dere kanskje også øve litt på forhånd? Det kan ofte gjøre at du våger litt mer. Og det hjelper å ha noen du er trygg på å være sammen med.

Det er helt greit at du hygger deg på din måte. Du behøver ikke å gjøre akkurat som de andre for å ha det gøy eller oppføre deg «riktig». Det er jo ikke slik at alle må hoppe, danse, skrike og synge for å ha det bra. Noen syns det er kjempegøy, og da kan de gjøre det. Andre kan hygge seg på andre måter.

Hvis dere avtaler å møtes før ballet og pynte dere og forberede dere sammen, kan dere også komme på ballet sammen. Flere enn deg vil føle det som trygt og hyggelig å forberede seg til festen sammen.

Vennlig hilsen Anne

Har pensjonister sex?

Har bestemor og bestefar sex? Vi snakket om dette på skolen, og helsesøster sa at også gamle mennesker har sex. Jeg syns det høres veldig rart ut at bestemor skal ha lyst til det (hun er pensjonert). Hva er poenget?

Gutt (14)

Det kan godt hende at besteforeldrene dine har sex. Mange eldre mennesker har sex. Det er ikke noe en slutter med selv om en blir gammel. Om dine besteforeldre har sex, er det nok et tegn på at de er glade i hverandre, og det er jo bra. Det å være seksuelt aktiv som eldre, er også et tegn på god helse, og med god helse lever en også lenger.

Poenget er vel egentlig at mennesker har sex selv om de ikke skal lage barn. Mange har sex for å oppleve nytelse og nærhet med en person de er glad i. Gjennom hele livet har mennesker behov for nærhet og hudkontakt med andre, og sex kan opprettholde tette bånd mellom kjærester. Vi har faktisk en seksualitet med oss helt fra vi er små til vi dør.

Vennlig hilsen Anders

