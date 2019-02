Vi som bor i hovedstaden, er godt kjent med at Oslo er en kulturelt delt by: østkanten og vestkanten. Uansett hvilken kant det er snakk om, får man selv uten å ha vært der tanker og forventninger om hva som skiller dem.

Østkanten er gjerne forbundet med minoritetsgrupper og innvandrere, mens vestkanten er forbundet med rike, etnisk norske nordmenn.

Mange forbinder østkanten med negative trekk som gjenger, slåsskamper, vandalisme, røyking av hasj og marihuana, kriminelle, multietnolekter (kebabnorsk) og en generell gatestil. Noe av dette er jo faktisk realiteten på østkanten, men det er ikke så ille som mange tror.

Jeg er stolt av kulturen vår

Det er på tide å fjerne disse fordommene mot ungdommen på østkanten. Jeg er en gutt fra minoritetsmiljøet på Lindeberg, og jeg er stolt over den kulturen som har etablert seg på denne siden av byen.

Mange tenker at ungdommene her er useriøse og slappe, men vi er mye mer enn det.

Det er mange gutter og jenter herfra som engasjerer seg i mye, som for eksempel i ulike samfunnsdebatter om krig, politikk og økonomi. Det er også mange som skriver debattinnlegg, kanskje flere jenter enn gutter generelt, og da spesielt i minoritetsmiljøet.

Et skjevt bilde

Når det ikke er så veldig mange gutter med minoritetsbakgrunn som engasjerer seg i debatt, blir det vanskelig for andre å vite hva de tenker, føler og mener om ulike saker.

Konsekvensen av dette er at det gir rom for ulike negative tolkninger, og at stereotypier får fotfeste. Dette kan også føre til at heller ikke medier forstår seg på gutter i minoritetsmiljøer, noe som videre skaper usikkerhet i samfunnet. Dette kan føre til at mediene bevisst eller ubevisst stiller disse guttene i et dårlig lys.

En kan tenke seg at dette er litt gjensidig, altså at det vi gir og viser til samfunnet, er det som blir omtalt i medier. Dermed sitter samfunnet igjen med et dårlig inntrykk. Dette er urettferdig for ungdommene og gir et skjevt bilde av vårt liv.

Skolen er en viktig arena

Min oppfordring til mine medborgere på østkanten, og da spesielt til guttene, er at de tar mer del i samfunnet og faktisk engasjerer seg. Man har mange muligheter til å uttrykke seg i mediene. Samtidig ønsker jeg at mediene faktisk prøver å forstå hvordan livet på østkanten er. Positiv omtale kan virke motiverende.

Skolene bør også oppmuntre ungdommen til å engasjere seg i samfunnsdebatt. De kan blant annet starte med en skoleavisordning, som inneholder nyheter om skolen, lokalområdet og innslag fra elever.

Det er viktig å huske på at ungdom, enten de bor på østkanten eller vestkanten, uavhengig av etnisk tilhørighet, er fremtiden for dette landet.

