Da fraværsgrensen ble innført, var jeg redd for at det skulle bli en drop-out-garanti. Det var akkurat det den ble for meg.

Jeg har gjennom hele skolegangen hatt mye problemer med skolen og hatt mye fravær, men det var aldri fordi jeg ikke gadd eller ikke ville lære. Jeg har bestandig vært interessert i å lære nye ting, og jeg har alltid vært sosial.

Privat

For meg handlet det om at psyken gjorde det vanskelig å komme seg på skolen, og jeg fungerte ikke alltid godt på skolen når jeg var der. Og da jeg begynte å nærme meg grensen på 10 prosent, ble barrieren for å fullføre rett og slett for høy.

En stor sorg for meg

Fraværsgrensen gjorde det umulig for meg å fullføre utdannelsen min. Angsten gjorde at jeg flere ganger ikke klarte å komme meg ut av døren, langt mindre bestille time og komme meg til fastlegen. Og noen ganger var jeg så dårlig at det å ta telefonen eller svare på meldinger, kjentes umulig.

Det var ikke lenger en løsning å gjøre skolearbeid hjemme de dagene jeg hadde det som verst. Det var tilstedeværelse, ikke læring, som var i fokus. Etter høstferien skrev jeg meg ut og ble offisielt en del av frafallsstatistikken.

Det har fått store konsekvenser for meg og min fremtid. Det er ikke bare det at jeg mangler vitnemål. Erfaringen med ikke å få det til vil følge meg lenge.

Jeg har mange drømmer og ambisjoner i livet, men uten vitnemål vil det være vanskeligere for meg å komme meg ut i arbeidslivet og delta i samfunnet. Det er en stor sorg for meg, for jeg er en ressurssterk jente. Jeg så faktisk for meg at jeg skulle ut i verden og gjøre en forskjell. Nå sitter jeg på sidelinjen og ser vennene mine utrette ting jeg også kunne ha gjort.

Elever går syke på skolen

I januar la forskningsstiftelsen Fafo ut en rapport om fraværsgrensen. Hovedfunnet i rapporten var at fraværet generelt hadde gått ned. Men vi vet at fraværsgrensen også har ført til at mange elever går syke på skolen, flere stryker i fag, og at fraværsgrensen rammer de mest sårbare elevene.

Det er veldig fint med mindre fravær, men jeg synes ikke vi kan si oss fornøyd med at elevene møter på skolen hvis de ikke lærer mer.

I arbeidslivet der man til og med får lønn, godkjennes egenmeldinger, mens i den videregående skolen godkjennes hverken egenmeldinger fra foresatte eller fra dem over 18.

Pr. 1. oktober var det 188.482 elever som gikk på videregående skole i Norge. Det vil si at det er 188.482 elever som lærer på 188.482 forskjellige måter. Vil vi ha en skole som kun funker for en liten del av elevene, og straffer dem som ikke passer inn i Høyres lille boks?

Vi trenger flere lærere og helsesøstre

Nå som Høyre har begynt å flørte med ideen om å innføre fraværsgrensen allerede i ungdomsskolen, kjenner jeg at jeg blir ordentlig provosert.

I stedet for å straffe elevene må vi ha flere lærere, flere helsesøstre, øke utstyrsstipendet på yrkesfaglinjer, oppdatere de utdaterte utstyrsparkene og øke tilliten til elever og lærere. Vi må ha mer praksis, mindre testing, måling og pugging. Med slike tiltak kan vi gjøre skolen bedre – ikke med en rigid fraværsgrense.

