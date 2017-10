Kjære Jonas, mitt Arbeiderparti er ikke bare et pragmatisk og kunnskapsbasert parti – det er et verdiparti for minoritetene, de svakeste i samfunnet og mot urettferdighet i verden.

Jeg ble ikke først og fremst med i partiet fordi vi kan god økonomisk styring, skaper flest jobber eller fordi skolen er så forferdelig dårlig.

Jeg ble med fordi vi alltid har stått på rett side av historien.

Bør være en vekker

Da jeg ble med i AUF for to år siden, viste Arbeiderpartiet seg fra sin beste side. Da sa vi, sammen med flere partier, at Norge skulle ta ansvar og ta imot 10 000 kvoteflyktninger over to år.

Verden hadde ikke sett så mange mennesker på flukt siden annen verdenskrig. Vi viste hvilke verdier partiet er bygget på. Nestekjærlighet, menneskeverd og internasjonal solidaritet.

Siden den tid er det blitt flere mennesker på flukt, men mitt Arbeiderpartis tydelighet er blitt vesentlig redusert.

Så kjære Jonas, du sa etter valget at vi skulle være tydeligere, og slutte å gå med på for mange forlik med regjeringen. Men hvor er det blitt av denne tydeligheten? Verden er jo den samme.

Denne frustrasjonen vet jeg mange sosialdemokrater og nordmenn føler på. Noen truer med å melde seg ut partiet, andre får frustrasjonen ut gjennom mediene, som dette.

En slik utvikling bør være en vekker for deg og resten av partiledelsen.

Ved valget sa et flertall av velgerne nei til Sylvi Listhaug, Frp og Høyres inhumane flyktnings- og asylpolitikk.

Flertallet av dem som stemte, stemte på partier som ville ha en ny retning for Norge. Så kjære Jonas, det er derfor på tide at du lytter til de 800 000 velgerne som stemte på oss.

Ved en korsvei

På landsmøtet i vår ble partiet enig om en streng, rettferdig og human flyktnings- og asylpolitikk. Men nå står du, partiledelsen og stortingsgruppen ved en korsvei.

I saken om tvangsretur av afghanere må du velge – og jeg håper du snur og velger bort streng til fordel for rettferdig og human.

Velg venstresiden til fordel for høyresiden. Velg å støtte SV, MDGs og Rødts krav om midlertidig stans av retur av flyktninger til Afghanistan. For et verdiparti som Arbeiderpartiet er det noen verdier vi aldri kan kompromisse på.

Den parlamentariske situasjonen etter valget gir et helt annet rom for å vise hvilket pragmatisk, kunnskapsbasert parti vi er. Det gir oss også muligheten til å spille på lag med partiene som ikke ønsker å splitte og spille på folks frykt.

Kjære Jonas, jeg gleder meg til å gjøre alt for at byrådet i Oslo blir gjenvalgt i 2019 og at du blir statsminister i 2021.

Samtidig er vi i Arbeiderpartiet da helt avhengige av at du og ledelsen er tydelige på hva vi står for. Nestekjærlighet, toleranse og et stort «vi».

Gjør som du sa i landsmøtetalen: Fortsett å ta minoritetenes parti.

Fra en (og mange flere) stolt sosialdemokrat til en annen: Ta afghanernes parti i tvangsutsendelsessakene. O, store leder – glem ikke våre sosialdemokratiske verdier!

