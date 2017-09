Ungdom er modnere enn før, gi 16-åringer stemmerett! | Astrid Marie Foss Claussen

Diskusjonen om hvorvidt 16-åringer skal ha stemmerett her i Norge blir ofte tatt opp. Mange mener det er viktig å inkludere ungdom i politikken, men det er også noen som mener at ungdommer er altfor uansvarlige.

Jeg mener det viktigste argumentet for stemmerett for 16- og 17-åringer er at vi må gjøre en utvidelse av demokratiet, slik at unge er mer aktive i politikken når de blir myndige.

Det er litt som en slags muskel, den må pleies og brukes for ikke å bli slapp. På den annen side er det også noen 16-åringer som ikke føler seg klare eller modne nok til å ta en slik avgjørelse.

Alle vil bli sett og hørt

Norske barn har en helt annen type skolegang nå enn før. I landet vårt starter barn på skolen det året de fyller seks år. Vi lærer tidligere å lese og skrive, vi blir inkludert i politikken tidligere, lærer om politikk på skolen, av foreldre og ikke minst i mediene.

Stemmerettsalderen har vært den samme siden 1978, og siden den gang mener jeg unge mennesker er blitt modnere og har fått mer kunnskap.

Å senke stemmerettsalderen kan bidra til å danne gode rutiner for å stemme allerede som ung. Hvis man får en god valgrutine, kan dette ha en positiv effekt slik at man stemmer når man flytter hjemmefra.

Alle liker å bli hørt og sett. Ungdom blir ikke alltid like mye inkludert i politikken, men hvis unge hadde kunnet bidra, hadde politikerne måttet strekke seg lenger for å oppfylle ungdommers interesser og behov.

Skottene er et godt eksempel

Da skottene stemte over sin uavhengighet fra Storbritannia i 2014, fikk 16- og 17-åringene også delta. Nærmere 80 prosent deltok. Dette er et godt eksempel på at ungdommer ønsker å være aktive og ha noe å si.

Jeg mener at lavere stemmerettsalder kan gi større engasjement og større valgdeltagelse, noe som vil styrke demokratiet her i landet. Jeg tror også at å la dem starte tidligere vil gi dem en følelse av innflytelse.

Dagens ungdom er såpass moderne og følger med i samfunnet vårt.

Mange følger med på nyhetene og politikk. Det er ungdom som skal styre fremtiden vår.

